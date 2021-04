Führt der FC Bayern Vertragsgespräche mit Lewandowski?

Peter Schatz

Verlängert Robert Lewandowski seinen Kontrakt beim FC Bayern?

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern ist noch bis 2023 datiert. Nun wartet ein englischer Bundesliga-Kommentator mit der Informationen auf, der Rekordmeister würde mit seinem Superstar über eine Verlängerung der Zusammenarbeit verhandeln.

Der FC Bayern möchte offenbar noch viele Jahre auf die Dienste von Robert Lewandowski setzen. "Es gab diese Woche Gespräche über Lewandowski und seine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus", verriet der englische TV-Kommentator und Bundesliga-Experte Kevin Hatchard bei "talkSPORT".

Unverhofft kommt ja bekanntermaßen oft, vor allen Dingen in der Fußballberichterstattung. Die Information, die Hatchard verbreitet, ist jedenfalls noch von keinem renommierten Medienhaus oder Journalisten verifiziert worden.

Für den FC Bayern wäre eine vorzeitige Lewandowski-Verlängerung natürlich ein echter Meilenstein. Sollte der 32-jährige Superstar seinen noch über zwei Jahre gültigen Vertrag vorzeitig verlängern, wäre das gleichbedeutend mit dem Karriereende des Polen an der Säbener Straße.

Die Münchner Chefetage würde diesen Schritt natürlich mit großer Freude zur Kenntnis nehmen. "Ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erst vor Kurzem gegenüber der "Sport Bild".

Bis heute 288 Pflichtspieltore für den FC Bayern

Lewandowski ist die personifizierte Torgefahr. Seit seinem Wechsel vom BVB zum FC Bayern erzielte der amtierende Weltfußballer in 325 Pflichtspielen überragende 288 Tore. In der laufenden Saison kommt Lewandowski auf 42 Tore in 36 wettbewerbsübergreifenden Partien.

Umso bitterer, dass der 32-Jährige aufgrund einer Bänderdehnung, die ihn schon das Spitzenspiel gegen Leipzig (0:1) hat verpassen lassen, nach momentanem Stand auch für die Viertelfinalspiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (7. und 14. April) ausfallen wird.