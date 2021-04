So heftig leidet Ex-Knappe Reese mit dem FC Schalke mit

CB via www.imago-images.de

Fabian Reese verließ den FC Schalke im Januar 2020

Als Fabian Reese den FC Schalke 04 im Januar 2020 verließ, befanden sich die Königsblauen in der Fußball-Bundesliga auf Europacup-Kurs. Rund 15 Monate später ist der Abstieg des stolzen Ruhrpott-Klubs in die Zweitklassigkeit so gut wie besiegelt, während Reese mit Holstein Kiel gute Chancen auf den Aufstieg hat. Genugtuung spürt der Stürmer deshalb allerdings nicht.

Im Gespräch mit der "WAZ" verwies der 23-Jährige, der aus der Knappenschmiede stammt, auf seine besondere Verbindung zum FC Schalke.

"Ich schaue mir immer noch die Spiele an und verfolge den Werdegang. Es ist eine sehr, sehr schwierige Saison für den Verein. Klar leide ich da mit und hoffe immer noch, dass das Ruder rumgerissen wird. Aber das wird sehr schwer", so Reese.

Dass S04 im Falle des Abstiegs in der Versenkung verschwinden könnte, befürchtet der Rechtsaußen jedoch nicht: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Verein mit der Fan-Wucht und der Power aus dem Revier aus diesen schwierigen Zeiten wieder rauskommt."

"Schalke 04 hat mich ein Stück weit zu dem gemacht, der ich heute bin"

Reese, der in der laufenden Zweitliga-Saison an neun Kieler Treffern direkt beteiligt war (zwei Tore, sieben Vorlagen), ist seinem Ex-Klub bis heute dankbar.

"Schalke 04 hat mir die ersten Schritte im Profi-Fußball geebnet und mich ein Stück weit zu dem gemacht, der ich heute bin", betonte der frühere U20-Nationalspieler: "Der Verein hat mir sehr viel gegeben in einer sehr jungen Phase meines Lebens."

Ein Sonderlob erhielt sein langjähriger Förderer Norbert Elgert. Der Schalker Nachwuchs-Trainer habe ihn "extrem geprägt", und zwar "auf und neben dem Platz".

Reese weiter: "Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Trainer, unter dem ich bis jetzt gespielt habe. Er ist ein großer Fußballfachmann und entwickelt sich stetig weiter. Er ist die perfekte Mischung aus modernem Fußball und alter Schule."