Moukoko-Schock für den BVB: "Gute Besserung, Junge!"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko fehlt dem BVB für den Rest der Saison

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund: Der BVB muss bis Saisonende auf Super-Talent Youssoufa Moukoko verzichten.

Wie die Borussia via Twitter bekanntgab, laboriert der 16 Jahre alte Stürmer an einer nicht näher benannten Bänderverletzung im Fuß. "Gute Besserung, Junge!", hieß es in dem Statement des BVB.

Moukoko hatte beim Training der deutschen U21-Nationalmannschaft zu Beginn der kürzlich zu Ende gegangenen EM-Vorrunde einen Schlag auf die Muskulatur am Schienbein bekommen. U21-Coach Stefan Kuntz war zunächst nur von einer Pause von "ein, zwei Tagen" ausgegangen. Letztlich verpasste Moukoko aber die Spiele der DFB-Auswahl gegen Ungarn (3:0), die Niederlande (1:1) sowie Rumänien (0:0).

Für den BVB hatte Moukoko letztmals am 26. Spieltag beim 2:2 im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln auf dem Platz gestanden. Insgesamt absolvierte der Angreifer in seiner Debüt-Saison bei den Profis wettbewerbsübergreifend 15 Partien. Drei Treffer gelangen Moukoko dabei. Er avancierte dabei sowohl zum jüngsten Bundesliga-Spieler als auch zum jüngsten Torschützen im Oberhaus aller Zeiten.

BVB: Ausfall von Youssoufa Moukoko tut weh

Für den BVB ist Moukokos Ausfall bitter: Hinter Torjäger Erling Haaland fehlt den Dortmunder ein zweiter echter Mittelstürmer von Format. U23-Knipser Steffen Tigges wies seine Tauglichkeit für die Bundesliga bislang nicht nachhaltig nach.

ℹ️ Youssoufa #Moukoko fällt mit einer Bänderverletzung im Fuß für den Rest der Saison aus.



Gute Besserung, Junge! 🙏 pic.twitter.com/EBhMlF0x1c — Borussia Dortmund (@BVB) 5. April 2021

Im Endspurt der Saison, in dem die Borussia um den Einzug in die Champions League kämpft, wäre Moukoko eine wertvolle Alternative gewesen - zumal die Schwarz-Gelben auch noch in der Königsklasse sowie im DFB-Pokal vertreten sind.

Unklar ist nun auch, wann Moukoko zu seinem Debüt in der deutschen U21 kommt. Ende Mai steht die K.o.-Runde der EM auf dem Programm. Im Viertelfinale trifft die Kuntz-Elf auf Dänemark.