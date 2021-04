BVB-Bosse sauer? Reus-Szene sorgt für Wirbel

TimGroothuis

Wirbel um Marco Reus beim BVB

Bei der bitteren 1:2-Niederlage im Champions-League-"Endspiel" gegen Eintracht Frankfurt gehörte Marco Reus sportlich einmal mehr zu den großen Enttäuschungen in den Reihen von Borussia Dortmund. Mit der Reaktion auf seine Auswechslung sorgte der BVB-Kapitän intern offenbar für weitere Verstimmung.

Nach 80 Minuten war der Arbeitstag von Marco Reus gegen Eintracht Frankfurt beendet. Nach einer bestenfalls durchschnittlichen Leistung (sport.de-Note 4,0) beorderte BVB-Trainer Edin Terzic seinen Kapitän vom Platz.

1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt, den Dortmunder lief die Zeit davon, um doch noch den so immens wichtigen Sieg im direkten Duell um die Qualifikation für die Königsklasse einzufahren.

Und Reus? Der schlich, offensichtlich erbost über seine Auswechslung, erst aufreizend langsam vom Platz und warf dann zu allem Überfluss dem für ihn eingewechselten Giovanni Reyna die Kapitänsbinde einfach hinterher. Als "menschlich" bezeichnete Terzic nach dem Spiel Reus' Wut bei seinem Abgang, dieser sei für ihn weiter "kein Thema".

BVB: Kopfschütteln der Bosse wegen Marco Reus

Ganz anders sah das einem "Bild"-Bericht zufolge aber in der Chef-Etage des BVB aus. Dort sei die umstrittene Aktion des 31 Jahre alten Routiniers sehr wohl "heiß diskutiert" worden.

Reus' divenhafter Auftritt habe für Kopfschütteln bei den Bossen gesorgt, heißt es - zumal es nicht das erste Mal in dieser Saison war, dass der Offensivspieler sich bei einer seiner zahlreichen Auswechslungen genervt zeigte.

Offen ist, ob Reus interne Sanktionen drohen oder er zumindest bei der Klub-Führung zum Rapport antreten muss.

Sowohl der zuletzt von Joachim Löw nicht berücksichtigte Nationalspieler selbst als auch die Vorgesetzten beim BVB dürften mit seinen Leistungen in dieser Saison aber extrem unzufrieden sein: In wettbewerbsübergreifend 38 Einsätzen war Reus 2020/2021 lediglich an 15 Toren direkt beteiligt (4 Treffer, elf Vorlagen).