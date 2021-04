SKN St. Pölten trennt sich von Trainer Ibertsberger

APA

Bei St. Pölten ausgeklatscht: Trainer Robert Ibertsberger

Einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen die Admira gibt der SKN St. Pölten die Beurlaubung von Trainer Robert Ibertsberger bekannt. Sportdirektor Georg Zellhofer springt als Interimscoach ein.

Bundesligist SKN St. Pölten hat sich am Montag von Trainer Robert Ibertsberger getrennt. Die Niederösterreicher, aktuell in den Abstiegskampf verwickelt, reagierten auf den Negativlauf der "Wölfe", beurlaubten Ibertsberger und setzten Sportdirektor Georg Zellhofer als Interimstrainer ein. Das gaben die "Wölfe" in einer Aussendung bekannt.

Ibertsberger hatte die Mannschaft Anfang März 2020 in schwieriger Situation von Alexander Schmidt übernommen und schließlich zum Klassenerhalt geführt.

Robert #Ibertsberger ist nicht mehr Trainer unserer Wölfe! 🐺❌



Unser Leitwolf wurde heute Mittag mit sofortiger Wirkung beurlaubt. An seiner Stelle wird Sportdirektor Georg #Zellhofer diese Rolle interimistisch ausüben! #meinSKN #weareone



📰 Infos ➡️ https://t.co/YEs0olwcHE pic.twitter.com/FTspd7Go1p — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 5. April 2021

apa