Gündogans Rendezvous mit der alten Liebe BVB

Istvan Derencsenyi/BPI/Shutterstock via www.imago-

Ex-BVB-Profi Ilkay Gündogan hat sich bei Manchester City zum Leader aufgeschwungen

Das Wiedersehen mit Borussia Dortmund ist für Ilkay Gündogan speziell. Acht Jahre nach dem verlorenen Finale mit dem BVB träumt der Nationalspieler mit Manchester City vom Titel in der Champions League.

Das Rendezvous mit der alten Liebe lässt das Herz des Mittelfeldspielers höher schlagen. "Für mich", betonte Gündogan und lächelte, "ist es ein ganz besonderes Spiel".

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League mit Manchester City gegen Borussia Dortmund am Dienstag (21:00 Uhr) werden beim derzeit überragenden Gündogan viele Erinnerungen wach. "Ich mag es nicht, von der Form meines Lebens zu sprechen. Ich habe auch zu Dortmunder Zeiten richtig guten Fußball gespielt", sagte der 30-Jährige - und erfolgreichen.

Mit dem BVB gewann Gündogan 2012 das Double. Ein Jahr später stürmte er in der Königsklasse ins deutsche Endspiel in Wembley. Bei der Niederlage gegen Bayern München (1:2) verwandelte Gündogan einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Durch den Wechsel in die Premier League 2016 hat er aber noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Sie biete die Chance, "sich mit den besten der Welt zu messen", so Gündogan: "Das ist ein unglaublicher Wettkampf."

Gündogan nimmt ihn erfolgreich an. Zwei Meisterschaften und einen FA-Cup-Triumph hat er mit City schon gefeiert. In dieser Saison liegt die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola klar auf Meisterkurs.

Gündogan bekomt Lob von Pep Guardiola

Der zum Torjäger mutierte Gündogan hat daran großen Anteil. 16 Treffer in 34 Pflichtspielen sind für einen Mittelfeldspieler eine bemerkenswerte Ausbeute. "Dadurch bekomme ich mehr Aufmerksamkeit", sagte Gündogan und ergänzte: "Ich genieße die Saison. Ich fühle mich sehr wohl in der Position, in der ich mich befinde." Guardiola zeigt sich von den Auftritten begeistert. "Er verdient diese Führungsrolle durch seine Leistung. Er denkt immer darüber nach, was am besten für das Team ist", lobte der Spanier.

Gündogans großer Traum ist der Titel in der Königsklasse. Mit dem Spiel gegen den BVB beginne die "wichtigste Zeit der Saison". Es sei der Anfang der "entscheidenden Phase".

Gelingt Manchester City der ganz große Wurf?

Das gilt auch für seinen Coach. Guardiola jagt seit zehn Jahren dem Henkelpott in der Champions League vergeblich hinterher. Oft war der 50-Jährige nach seinem Abgang beim FC Barcelona auf einem guten Weg, doch weder mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München noch mit City erreichte er das Endspiel.

In dieser Saison scheint seine Mannschaft reif für den großen Wurf. Borussia Mönchengladbach war im Achtelfinale kein Stolperstein (2:0, 2:0). In den vergangenen 27 Pflichtspielen feierte Manchester 26 Siege. "Das Gefühl wollen wir uns bis zum Saisonende erhalten", sagte Gündogan. Das Wiedersehen mit seiner alten Liebe soll für ihn dabei nicht mit Tränen enden.