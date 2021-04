Bericht: Boateng-Aus beim FC Bayern fix

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Die Zeit von Jérôme Boateng beim FC Bayern ist abgelaufen

Nach zehn Jahren endet die Ära von Jérôme Boateng beim FC Bayern im kommenden Sommer endgültig. Wie das Fachmagazin "Kicker" berichtet, ist der Beschluss, den Vertrag des 32-jährigen Innenverteidigers nicht zu verlängern, seit kurzem gefasst und vom Aufsichtsrat der FC Bayern München AG beschlossen.

Demnach wurde dem Abwehrspieler und seinem Berater die Entscheidung bereits mitgeteilt. Die Personalie Boateng sorgte an der Säbener Straße in den vergangenen Wochen immer wieder für Wirbel.

Obwohl der Ex-Nationalspieler mit 30 Pflichtspielen in der laufenden Spielzeit am aktuellen Erfolg des Rekordmeisters mit zuweilen starken Leistungen seinen Anteil hat, konnte er sich in München nicht für ein weiteres Engagement empfehlen.

Boatengs vereinsinterner "Intimfeind" Uli Hoeneß sorgte darüber hinaus zuletzt mit einer Aussage zum möglichem DFB-Comeback des 76-maligen Nationalspielers für Aufsehen.

FC Bayern: Noch keine Reaktion von Jérôme Boateng

Boateng würde Hoeneß an Jogi Löws Stelle nicht mit zur EM im kommenden Sommer nehmen, tat Hoeneß in seiner neuen Rolle als "RTL"-Experte kund. Boatengs Teamkollege Thomas Müller sowie BVB-Abwehrchef Mats Hummels hätten dagegen Plätze im deutschen Aufgebot für die Endrunde verdient, so der langjährige Manager, Präsident und Aufsichtsratschef des FC Bayern.

Trainer Hansi Flick kritisierte Hoeneß daraufhin für dessen Einschätzung und stellte sich schützend vor seinen Spieler. "Ich kenne es von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt", sagte der Erfolgscoach.

Boateng selbst hielt sich bislang öffentlich mit einer Reaktion auf das vermeintliche Bayern-Aus zurück. Laut "sport 1" wollte der Routinier nach Hoeneß' Ansage die Antwort in den kommenden Wochen auf dem Platz geben. Nebenher wird er sich nun wohl auch mit der Suche nach einem neuen Klub befassen.

Ruhmreiche Ära des FC Bayern

Nach Boatengs Wechsel im Sommer 2011 von Manchester City in die bayrische Landeshauptstadt, gewann der FC Bayern acht Mal die Deutsche Meisterschaft, holte fünf DFB-Pokal-Siege und 2013 sowie 2020 das Triple mit der Champions League. 2014 gewann Boateng als fester Bestandteil der deutschen Abwehr mit der DFB-Elf den WM-Pokal in Brasilien.

Jüngster Erfolg und Meilenstein in der Karriere des Abwehrspielers und des FC Bayern war das sogenannte Titel-Sixpack 2020, als die Münchner zu Meisterschaft, Pokal und Champions League auch noch den nationalen und europäischen Supercup gewannen und sich bei der FIFA Klub-WM zum Sextuple-Champion krönten. In bislang 354 Pflichtspielen für die Münchner erzielte der Innenverteidiger zehn Treffer, sah 60 Mal die Gelbe Karte und flog sieben Mal vom Feld - beachtliche sechs Mal sah er glatt Rot.