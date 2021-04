ManCity vermeldet Mega-Verlust

Zac Goodwin via www.imago-images.de

ManCity hat Riesenverluste eingefahren

Der sechsmalige englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Saison 2019/20 einen Nettoverlust von 126,0 Millionen Pfund (ca. 147,3 Millionen Euro) verbucht. Das gab der Klub am Dienstag bekannt und verwies auf die Folgen der Coronapandemie.

Der Klub verzeichnete zudem einen Umsatzrückgang von elf Prozent auf 478,4 Millionen Pfund (rund 559,4 Millionen Euro).

Laut ManCity sind die schlechten Zahlen vor allem der Tatsache geschuldet, dass sämtliche Wettbewerbe wegen der Coronapause erst nach dem 30. Juni 2020 und somit im Geschäftsjahr 2020/21 endeten. Auch der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané zu Bayern München, der bis zu 60 Millionen Euro (49 fest, bis zu 11 Millionen Boni) einbringt, werde erst in der kommenden Bilanz auftauchen.

"Der Klub geht davon aus, dass er in der Saison 2020/21 aufgrund einer weniger von COVID betroffenen Saison und zurückgestellten Einnahmen sofort wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird", hieß es in einer Erklärung.