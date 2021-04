Mannschaftsbus-Posse um Hummels beim BVB

Mika Volkmann

Mats Hummels wurde nach dem BVB-Spiel beim 1. FC Köln vergessen

Neben der sportlichen Krise mit mittlerweile drei sieglosen Pflichtspielen in Folge scheint es auch mannschaftsintern bei Borussia Dortmund nicht immer zu stimmen. Eine Mannschaftsbus-Posse um BVB-Abwehrchef Mats Hummels lässt jedenfalls aufhorchen.

Richtig gute Laune dürfte im BVB-Tross nach dem Spiel am 26. Spieltag beim 1. FC Köln Mitte März niemand gehabt haben. Im Duell mit dem Abstiegskandidaten hatte die Borussia soeben nur ein 2:2 erreicht. Erling Haaland (3./90.) hatte einmal mehr beide Dortmunder Tore erzielt. Ondrej Duda (FE, 35.) sowie Ismail Jakobs (65.) trafen für die Kölner - ein weiterer Rückschlag für den BVB im Kampf um die Champions League, der wenige Wochen später angesichts der 1:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt endgültig verloren gegangen zu sein scheint.

Zu allem Überfluss traten die Borussen den Weg zurück von Köln nach Dortmund im Anschluss an die Partie ohne Vize-Kapitän Mats Hummels an.

BVB: Mats Hummels in Köln vergessen

Dieser habe sich laut "Sport Bild" in den Katakomben des RheinEnergieStadions im Nachgang des Spiels noch angeregt mit einigen FC-Profis unterhalten. Der Dortmunder Mannschaftsbus sei unterdessen bereits abgefahren. Das Fehlen Hummels' habe keiner seiner bereits an Bord befindlichen Teamkollegen bemerkt. Letztlich sei der 32 Jahre alte Routinier in einem Kleinbus von BVB-Mitarbeitern hinterhergefahren worden.

Hummels gehört in den letzten Wochen in einer insgesamt enttäuschenden Dortmunder Mannschaft noch zu den konstantesten Spielern. Zudem stellt sich der Vertreter von Kapitän Marco Reus auch in schwierigen Situationen - wie nach dem Frankfurt-Spiel. "Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Wir sind jetzt nah dran und haben uns leider ein großes Loch gegraben", sagte der Weltmeister von 2014 dort im Hinblick auf das mögliche Verpassen der Königsklasse.