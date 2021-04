Rummenigge nimmt Stellung zum Bayern-Zoff

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Karl Heinz-Rummenigge (r.) sieht Hansi Flick (l.) beim FC Bayern

Der Zoff zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist weiterhin das große Thema rund um den FC Bayern. Nun hat sich Vorstandsboss Karl Heinz-Rummenigge in die Debatte eingeschaltet.

Seit Wochen beschäftigt das angespannte Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic die Schlagzeilen. Erst am Mittwochabend waren die Diskussionen beim FC Bayern erneut aufgeflammt, nachdem Salihamidzic das Aus von Jérôme Boateng bekannt gegeben hatte.

Aufgrund der anhaltenden Meinungsverschiedenheiten scheint Flicks Zukunft beim deutschen Rekordmeister nicht sicher. Währenddessen ist die Vereinsführung um Ruhe bemüht.

"Dieses Thema muss ein Ende haben", sagte Bayern-Boss Rummenigge gegenüber "Bild": "Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen, zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen, mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga sind, und auch trotz unseres 2:3 gegen Paris noch eine Chance haben, in der Champions League weiterzukommen."

Darüber hinaus stellte der 65-Jährige eine klare Forderung an seine Kollegen. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, müssen harmonisch, loyal und professionell zusammenarbeiten", erklärte Rummenigge. Das habe den FC Bayern immer ausgezeichnet, so der Münchner Funktionär.

Bleibt Flick trotz Ärger beim FC Bayern?

In den vergangenen Tagen hatte Rummenigge bereits zu den Gerüchten über ein mögliches Flick-Engagement beim DFB Stellung bezogen. Dabei äußerste der Vorstandsvorsitzende seine Wertschätzung für den Bayern-Coach.

"Meine Erfahrung sagt mir, dass Trainer, die bei Bayern gut arbeiten, gepflegt und langfristig gehalten werden müssen", sagte Rummenigge bei "The Athletic". Der DFB müsse deshalb ohne Flick planen, meinte der Klubchef.

Generell ist der 56-Jährige noch langfristig an den Verein gebunden, schließlich ist Flicks Vertrag ist beim FC Bayern bis 2023 datiert.

Nach Informationen von "Sport 1" wird in der Chefetage der Münchner allerdings kritisch gesehen, dass der Trainer bislang kein klares Bekenntnis abgegeben hat. Die Bosse können daher nur schwer einschätzen, was Flick wirklich will: bleiben oder Bundestrainer werden.

Laut dem Portal belastet Flick die aktuelle Situation sehr. Daher wäre ein vorzeitiger Abgang des Bayern-Coaches nach aktuellem Stand "keine Überraschung mehr".