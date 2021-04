Heldt trauert HSV-Stürmer Terodde nach

O.Behrendt via www.imago-images.de

Horst Heldt hätte HSV-Stürmer Simon Terodde gerne beim 1. FC Köln gehalten

In anderthalb Jahren im Trikot des 1. FC Köln erzielte Simon Terodde in 75 Spielen 42 Tore. Im Sommer 2020 ließ der Effzeh den Stürmer ablösefrei zum Hamburger SV ziehen. Ein Schritt, den Sportchef Horst Heldt bereut.

"Klar hätte ich ihn jetzt auch gerne im Kader und würde ihn gerne einsetzen", sagte Heldt der Kölner Boulevardzeitung "Express".

Im schwierigen Transfer-Sommer sei ein Wechsel Teroddes aber nahezu alternativlos gewesen. "Simons Wunsch, zum HSV zu wechseln, war sehr früh klar. Da stand noch nicht fest, dass Jhon (Córdoba, Anm. d. Red) geht. Der Transfer ging sehr spät über die Bühne", so der Sportchef.

Córdoba schloss sich schließlich Hertha BSC an. Der Wechsel spülte 15 Millionen Euro in die Kassen des Domstadtklubs. "Wir mussten uns von einem Spieler trennen und Simon war der erste, der den Wunsch geäußert hat. Dem sind wir gefolgt", so Heldt.

Auch Anthony Modeste verließ den 1. FC Köln im Winter in Richtung AS St. Etienne nach Frankreich. Die Nachfolger des Angriffs-Trios konnten bislang noch nicht überzeugen.

Sebastian Andersson, der für 6,5 Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin kam, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und erzielte erst zwei Tore für den Effzeh. Die beiden Leihstürmer Emmanuel Dennis (FC Brügge) und Tolu Arokodare (Valmiera) blieben bislang noch torlos.

Ballert Terodde den HSV zum Aufstieg?

In der Bundesliga haben die Kölner in dieser Saison ohnehin erst 25 Treffer erzielt und stellen damit hinter dem FC Schalke 04 (17 Tore) und Aufsteiger Arminia Bielefeld (21 Tore) die drittschlechteste Offensive.

Mit gerade einmal 23 Punkten nach 27 Spieltagen steckt der Klub mitten im Abstiegskampf.

Terodde dagegen befindet sich mit dem HSV auf Aufstiegskurs. Der Goalgetter hat bereits 20 Tore für die Rothosen erzielt.