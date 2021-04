Nächster Coronafall bei Holstein Kiel

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Ioannis Gelios wurde positiv getestet

Nächster Coronafall bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Torwart Ioannis Gelios ist am Donnerstag positiv getestet worden.

Alle weiteren Ergebnisse am selben Tag sowie am Freitag fielen negativ aus. Noch ist nicht bekannt, ob die Liga-Partie gegen Jahn Regensburg am Samstag (13:00 Uhr) gefährdet ist.

Das Training am Donnerstag hatten die Kieler vorsorglich abgesagt. Sie stehen im Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Gelios verspürt laut Vereinsangaben "leichte Symptome" und hat sich umgehend in Isolation begeben.

Die zweite Liga ist aktuell stark von der Pandemie betroffen. Die Teams des Karlsruher SC und vom SV Sandhausen mussten sich in dieser Woche in Quarantäne begeben. Auch Holstein war davon nach vier Coronafällen bereits im März betroffen und hat bereits jetzt einen eng getakteten Spielplan im Saison-Endspurt.