Flick möchte sich nicht mehr zu seiner Zukunft äußern

Marco Donato via www.imago-images.de

Hansi Flick und der FC Bayern empfangen Union Berlin

Hansi Flick hat vor dem Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin zu den jüngsten Spekulationen Stellungen bezogen.

Angesprochen auf die Diskussionen über sein Verhältnis mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte Flick: "Zu den anderen Störfeuern möchte ich mich nicht mehr äußern. Wir vergessen Alles und wir gehen fokussiert in die Zukunft."

In den kommenden Wochen möchte sich der 56-Jährige nicht mehr zu seiner sportlichen Zukunft äußern und blockte auf der Pressekonferenz gleich mehrere Fragen zu seinem bis 2023 gültigen Vertrag ab.

Währenddessen werden die Personalsorgen beim FC Bayern immer größer. Flick muss im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin auch noch auf Lucas Hernández sowie Marc Roca und damit auf gleich neun Profis verzichten. Hernández hat laut Flick eine "schmerzhafte Rippenprellung", bei Roca ist am Freitag eine ältere Verletzung wieder aufgebrochen.

Neben dem genannten Duo fallen Leon Goretzka (Zerrung) und Niklas Süle (Muskelfaserriss) aus, die sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:3) verletzt hatten.

Bei Hernández und Goretzka hat Flick jedoch noch Hoffnung für das Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr) in Paris. Süle wird laut Flick "auf jeden Fall für Paris ausfallen und auch für das Spiel danach" in Wolfsburg.

🎙️ #Flick: "Niklas #Süle und @leongoretzka_ haben muskuläre Probleme. Bei Leon ist es nicht ganz so schlimm wie bei Niklas. Daher wird Niklas #Süle gegen Paris und wohl auch danach ausfallen. Wir müssen die Entwicklung abwarten." pic.twitter.com/0MItItbsPP — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) 9. April 2021

Ebenfalls passen müssen gegen Union weiterhin Weltfußballer Robert Lewandowski (Knie), Serge Gnabry (Corona), Alphonso Davies (Rotsperre) sowie die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Douglas Costa.

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Flick über Sané, Pavard und Kimmich +++

"Die drei haben heute eine lockere Laufeinheit gemacht, das hat ihnen gut getan. Sie haben viel gespielt in den letzten Wochen. Daher war es gut, auf sie Rücksicht zu nehmen und etwas runterzufahren."

+++ Flick über Nianzou +++

"Er ist sehr kopfballstark und aggressiv im Spiel, hat aber auch mit Ballbesitz gute Lösungen. Er ist sehr jung und hat großes Potenzial, um sich weiterzuentwickeln."

+++ Warum bezieht Flick zu seiner Zukunft nicht klar Stellung? +++

"Bei der Frage wissen Sie was kommt (nächste Frage) ..."

+++ Flick über Union Berlin +++

"Mir gefällt die Mentalität und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Sie sind sehr laufstark und haben viel Dynamik im Spiel. Sie haben einen fußballerischen Ansatz, das gefällt mir sehr. Der Trainer macht einen überragenden Job und ich freue mich drauf, ihn morgen wieder zu sehen."

+++ Erfüllt Flick seinen Vertrag bis 2023? +++

Flick: "Nächste Frage."

+++ Flick über den Trubel neben dem Platz +++

"Ich bin jetzt eineinhalb Jahre im Amt des Cheftrainers und habe eine tolle Mannschaft vorgefunden. Letztes Jahr hatten wir, da wird mir auch jeder zustimmen, eine qualitativ bessere Mannschaft. Und wir sind trotzdem mit sieben Punkte vorne und haben noch Chancen auf das Halbfinale der Champions League. Mir macht es mit meinem Trainerteam extrem viel Spaß, das sieht man auch an der Mannschaft. Wir sind absolut fokussiert auf unseren Job. Ich spüre, dass meine Mannschaft mir gegenüber absolut loyal ist. Das ist entscheidend (...) Zu den anderen Störfeuern möchte ich mich nicht mehr äußern. Wir vergessen Alles und wir gehen fokussiert in die Zukunft. Ich versuche die Dinge im Sinne des Vereins zu lösen. Das was von außen reingetragen wird, kommt nicht von mir. (...)"

+++ Flick über Süle und Goretzka +++

"Niklas und Leon haben muskuläre Probleme. Bei Leon ist es nicht ganz so schlimm wie bei Niklas. Daher wird Niklas gegen Paris und wohl auch danach ausfallen. Wir müssen die Entwicklung abwarten."

+++ Flick über die Belastungssteuerung +++

"Wir wollen gegen Union auch gewinnen, aber das wird schwer. Wir werden aber auch darauf achten, dass wir die Belastung steuern. Drei Punkte sind aber unser primäres Ziel."

+++ Flick über die Verletzten +++

"Ausfallen werden Niklas Süle, Marc Roca, Lucas Hernández, Leon Goretzka. Robert Lewandowski fehlt eh weiterhin. Marc hat sich nach dem letzten Spiel in Leipzig verletzt. Er hat mit dem Training begonnen, musste aber aufhören. Lucas hat eine Prellung, es hat nichts mit der Bauchmuskulatur zu tun, aber es ist schmerzhaft. Bei Leon und Lucas hoffen wir, dass sie in Paris dabei sein können."

+++ FC Bayern: Die Pressekonferenz beginnt +++

Hansi Flick ist bereit, die Münchner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin beginnt.

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann stellt sich Hansi Flick der virtuell versammelten Presse.

+++ FC Bayern strauchelte bei Union +++

In der Hinrunde musste sich der Rekordmeister gegen die Eisernen mit einem 1:1 begnügen. Grischa Prömel hatte die Berliner damals sogar in Führung gebracht, bevor Robert Lewandowski noch den Ausgleich erzielte.

+++ Reservisten vor mehr Einsätzen? +++

Aufgrund der angespannten personelle Lage könnten die Münchner Reservisten in den kommenden Wochen mehr Minuten erhalten. Wer hat die beim FC Bayern die besten Chancen? Den großen Check gibt es hier.

+++ Coman vor Verlängerung +++

Der FC Bayern kann wohl auch in den kommenden Jahren mit Kingsley Coman. Wie "Sport1"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, strebt der Flügelspieler eine Verlängerung bis 2026 an. >> Mehr dazu

+++ Flick muss rotieren +++

Der FC Bayern geht mit einer Niederlage im Gepäck in das Spiel gegen Union. Gegen Paris Saint-Germain setzte es im Viertelfinalhinspiel der Champions League eine 2:3-Niederlage. Während des Duells zogen sich Niklas Süle und Leon Goretzka eine Verletzung zu und fallen zunächst aus. Mit Serge Gnabry und Robert Lewandowski fehlen zwei weitere Stammspieler. Auch Lucas Hernández wackelt wohl. Flick muss also rotieren.

+++ Äußert sich Flick zum Rummenigge-Zoff? +++

Der Zoff zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist weiterhin das große Thema rund um den FC Bayern. Zuletzt hat sich Vorstandsboss Karl Heinz-Rummenigge in die Debatte eingeschaltet.

"Dieses Thema muss ein Ende haben", sagte er gegenüber "Bild": "Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen, zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen, mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga sind, und auch trotz unseres 2:3 gegen Paris noch eine Chance haben, in der Champions League weiterzukommen." Wie reagiert Flick?