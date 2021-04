FCB hat "zwei Tage zum Wunden lecken" - "Dürre" bei Haaland

EIBNER/Sascha Walther

Der FC Bayern kam nicht über ein Remis gegen Union Berlin hinaus

Durch das Remis gegen Union Berlin ist der Vorsprung des FC Bayern auf Verfolger RB Leipzig auf fünf Punkte geschmolzen. Der BVB kann dank eines knappen Sieges gegen den VfB Stuttgart weiter auf das internationale Geschäft hoffen und Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg liefern sich einen offensiven Schlagabtausch. Die Pressestimmen zum 28. Bundesliga-Spieltag.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg 4:3

kicker: "Frankfurt ringt Wolfsburg im Wechselbad der Gefühle nieder. Frankfurt und Wolfsburg lieferten sich ein Duell, das an Intensität und Offensivpower kaum zu überbieten war. In einem Wechselbad der Gefühle brachte die Eintracht mehr Effizienz auf den Platz, der VfL wurde etwas unter Wert geschlagen."

ntv: "Sieben Torschützen im Spektakel-Spiel. Es geht um viel, es ist das Spitzenspiel, es ist spektakulär offensiv: Eintracht Frankfurt siegt gegen den VfL Wolfsburg. Beide Klubs können in der Fußball-Bundesliga so gut wie sicher mit der Qualifikation für die Champions League planen. Verlass ist dabei auf beiden Seiten auf die Offensivpower."

Bild: "Das war schon richtig Königsklasse! 4:3 gewinnt Frankfurt gegen Wolfsburg in einem geilen Fußball-Spiel, hat nach 28 Spielen jetzt 53 Punkte auf dem Konto. Und ist damit nächste Saison schon fast sicher in der Champions League."

Süddeutsche: "Bereit für Manchester und Madrid. Die Eintracht und der VfL liefern sich beim Frankfurter 4:3-Sieg ein spektakuläres Spiel. Beide Teams marschieren Richtung Königsklasse - beide wissen aber nicht, ob ihre Trainer dann noch dabei sind."

FC Bayern vs. Union Berlin 1:1

kicker: "Ingvartsen schockt die Bayern spät. Der FC Bayern ist am Samstagnachmittag nicht über ein 1:1 gegen Union Berlin hinausgekommen. Die Münchner dominierten zwar über 90 Minuten die Partie, spielten aber nicht allzu schwungvoll und kassierten dann ein spätes Gegentor, dem ein falscher Einwurf vorausging."

ntv: "Die Not-Elf des FC Bayern patzt im Titelkampf. Bayern München hat mit einer B-Elf einen Dämpfer im Titelrennen hinnehmen müssen. Der stark ersatzgeschwächte deutsche Rekordmeister kam gegen Union Berlin nicht über ein mageres 1:1 (0:0) hinaus, hat sechs Spieltage vor Saisonschluss aber immer noch fünf Punkte Vorsprung auf RB Leipzig."

Bild: "Bayerns B-Boys tanzen und stolpern. Mega-Wirbel um Bayerns Gegentor. Die Bayern verspielen im Heimspiel gegen die Berliner eine 1:0-Führung. Am Ende sprechen aber alle über einen vermeintlich falschen Einwurf."

Süddeutsche: "Zwei Tage zum Wunden lecken. Bayerns B-Elf schafft nur ein 1:1 gegen Union Berlin. Trainer Hansi Flick lobt die jungen Spieler - und hat direkt nach dem Schlusspfiff nur noch das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris im Kopf."

International

L'Équipe (Frankreich): "Union Berlin hält Bayern München in Schach. Mit einer weitgehend überholten Mannschaft war Bayern München an diesem Samstag (1:1) drei Tage vor dem Rückspiel im Viertelfinale gegen PSG von Union Berlin begeistert."

ESPN (USA): "Bayerns zweite Garde stolpert zum Unentschieden gegen Union."

Marca (Spanien): "Bayerns B-Elf stolpert erneut und bringt Spannung ins Titelrennen. Die Bundesliga rückt zusammen. Der Tabellenführer Bayern liegt nur fünf Punkte vor RB Leipzig."

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund 2:3

kicker: "Knauff dreht auf - BVB gelingt die Revanche für's Hinspiel. Borussia Dortmund hat das packende Abendspiel beim VfB Stuttgart mit 3:2 gewonnen. Dabei drehten die Westfalen erst einen Rückstand, ehe der VfB noch einmal ausglich. Und dann schlug Knauffs Stunde."

ntv: "Wilder Schlagabtausch beim VfB. Joker Knauff kontert BVB zum späten Sieg. Dank Teenager Ansgar Knauff hat Borussia Dortmund seine kleine Restchance auf die Champions-League-Ränge gewahrt und weiteres Selbstvertrauen für den Königsklassen-Kracher gegen Manchester City getankt.

Bild: "Knauff hält Tür zur Königsklasse auf. Geht da noch was in Sachen Königsklasse? Dortmund gewinnt drei Tage nach dem 1:2 bei Man City ein irres Spiel in Stuttgart – 3:2. Durch den Sieg beim Aufsteiger hat der BVB weiter sieben Punkte Rückstand auf Frankfurt (4:3 gegen Wolfsburg) und Champions-League-Platz vier."

Süddeutsche: "Der BVB demonstriert seinen Willen. Borussia Dortmund wahrt dank eines 3:2 in Stuttgart die leise Hoffnung auf einen Erfolg in der Champions League. Vor allem die Reaktion auf Rückschläge macht dem Klub Mut."

International

Gazzetta dello Sport (Italien): "Haaland-Flaute? Knauff kümmert sich darum. Was für ein Juwel."

ESPN (USA): "Teenager Knauff erzielte sein erstes Tor und führte Dortmund damit zum Sieg in Stuttgart."

Marca (Spanien): "Dortmund kommt zurück, aber Haaland setzt seine schlechte Serie fort: sechs Spiele in Folge ohne Torerfolg, eine beispiellose Dürre. Stuttgart war in der ersten Halbzeit besser als der BVB."