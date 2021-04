Schalke macht wohl bei Dursun Ernst

Jan Huebner/Voigt via www.imago-images.de

Serdar Dursun (l.) wird vom FC Schalke 04 umworben

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 offenbar beim SV Darmstadt 98 fündig geworden.

Schon vor rund zwei Wochen hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Schalke ein Auge auf Darmstadt-Stürmer Serdar Dursun geworfen hat. Nun machen die Verantwortlichen der Königsblauen offenbar Ernst.

Nach "Bild"-Informationen hat sich Sportvorstand Peter Knäbel bereits mit dem 29 Jahre alten Angreifer getroffen. Demnach arbeiten die Schalke-Bosse mit "Hochdruck" an einem Transfer.

Dem Bericht zufolge hat der Revierklub sogar gute Chancen auf eine Dursun-Verpflichtung. Noch kein anderer Bundesliga-Klub soll bei dem gebürtigen Hamburger angeklopft haben.

Sollte sich Dursun tatsächlich dem FC Schalke 04 anschließen, bedeute das nicht automatisch das Aus von Klaas-Jan Huntelaar, so das Boulevardblatt. Knäbel und Trainer Dimitrios Grammozis würden sich auch beide Stürmer im Kader vorstellen können.

Dursuns Vertrag in Darmstadt ist nur noch bis zum Ende der Saison datiert. Er wäre also ablösefrei zu haben und würde damit genau ins Beuteschema der klammen Knappen passen.

In der aktuellen Saison hat Dursun bereits starke 19 Treffer in 30 Pflichtspielen erzielt. Hinzu kommen acht Vorlagen. In der Torjägerliste der 2. Bundesliga liegt er mit 17 Treffern hinter Simon Terodde vom Hamburger SV, der bereits 20 Mal einnetzte.

Auch HSV-Stürmer Terodde wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Auch Terodde wurde zuletzt bei Schalke gehandelt. "Sport Bild" vermutet jedoch, dass Terodde etwa eine Millionen Euro Jahresgehalt fordern würde, eine Summe, die man in Gelsenkirchen nicht ohne weiteres offerieren dürfte.

Der HSV-Goalgetter äußerte sich zuletzt wenig beeindruckt zu den Spekulationen: "Es wird ja immer viel geschrieben, wenn bei einem Spieler der Vertrag ausläuft", wurde er vom "kicker" zitiert. Er freue sich jetzt auf den "heißen April", eine Phase, "die mir unglaublich Spaß macht, und da will ich erfolgreich sein. Alles andere interessiert mich jetzt nicht."