Zorc überzeugt: Knauff "kann sehr gute Entwicklung nehmen"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Ansgar Knauff markierte in Stuttgart sein erstes Bundesliga-Tor

Ansgar Knauff war der gefeierte Matchwinner beim 3:2-Sieg seines BVB beim VfB Stuttgart. Mit seinem späten Treffer in der 80. Minute brachte er Borussia Dortmund zurück auf die Siegerstraße und vergoldete damit eine für ihn persönlich unvergessliche Woche.

Schon am Dienstag zuvor schrieb der 19-Jährige Schlagzeilen bei den Schwarz-Gelben, als er von Cheftrainer Edin Terzic in die Startelf in der Champions League gegen Manchester City berufen wurden.

Beim VfB Stuttgart reichte es zwar "nur" zu einem 25-minütigen Joker-Einsatz. Dabei überzeugte Knauff aber als Siegtorschütze auf ganzer Linie. Seine Bosse waren nach der Partie im Ländle zumindest voll des Lobes für den Nachwuchsspieler, der es mittlerweile auf fünf Pflichtspieleinsätze für die BVB-Profis bringt.

So beschrieb nach dem Auswärtssieg in Stuttgart BVB-Sportdirektor Michael Zorc in den "Ruhr Nachrichten" die große Stärke von Durchstarter Knauff: "Er hat eine sportliche Waffe, die sehr schwer zu verteidigen ist, und das ist seine enorme Schnelligkeit. Wenn er dann noch ruhig bleibt und die richtigen Entscheidungen trifft, dann kann er eine sehr gute Entwicklung nehmen."

Auch der Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, war voll des Lobes für den deutschen U19-Nationalspieler, dem er in naher Zukunft den ganz großen Durchbruch beim Bundesliga-Fünften zutraut: "Hinter Ansgar liegt eine sehr erfolgreiche und aufregende Woche. Er zeigt, welche Stärken er in unser Spiel einbringen kann. Er hat das prima gemacht und seine Chance genutzt."

Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic stellte zuletzt bereits in Aussicht, dass Knauff auch in den kommenden Wochen auf der rechten Seite wirbeln darf. Er hat dort in den letzten Pflichtspielen des BVB den Vorzug vor unter anderem Thorgan Hazard und Julian Brandt erhalten, die sich seit Wochen in einem Formtief befinden.