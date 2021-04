Medien: Ablösesumme für Bobic ist ausgehandelt

Jan Huebner via www.imago-images.de

Fredi Bobic wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen

Nach wochenlangem Hin und Her könnte es in Kürze Klarheit über die Zukunft von Fredi Bobic geben. Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass sich der Sportvorstand der SGE wohl spätestens im Sommer am liebsten Hertha BSC anschließen und damit in der Nähe seiner Familie in Berlin arbeiten möchte. Nun gibt es offenbar Einigkeit in der Frage der Ablösesumme.

Nach Informationen von "Bild" haben sich Frankfurts Aufsichtsrats-Chef Philip Holzer und Bobic zusammengerauft und eine Einigung über die Auflösung des eigentlich noch bis 2023 datierten Arbeitspapiers des Funktionärs gefunden.

Demnach sind die Eintracht-Oberen von der bisherigen Ablöse-Forderung von fünf Millionen Euro abgewichen und lassen Bobic nun für 2,5 Millionen Euro ziehen. Schon in wenigen Tagen soll der Deal endgültig über den Tisch gehen, wie das Blatt schreibt.

Neben Hertha BSC nennt "Bild" jedoch auch noch West Ham United als möglichen Interessenten. Von einem der laut "Forbes" wertvollsten Premier-League-Klub soll es eine Anfrage geben.

Egal wer die geforderten 2,5 Millionen Euro am Ende zahlt: sobald das Geld auf dem Konto von Eintracht Frankfurt angekommen ist, geht eine monatelange Hängepartie zu Ende. Dann hat auch die SGE das nötige Guthaben, um selbst auf dem Markt aktiv zu werden und einen Bobic-Nachfolger zu verpflichten.

Nachdem der frühere Frankfurter Kapitän Christoph Spycher, der derzeit als Sportchef bei Young Boys Bern aktiv ist, abgesagt hat, ist aber noch kein Ersatz in Sicht.

Laut "Bild" will Aufsichtsrats-Chef Holzer Ende April einen neuen Sportvorstand präsentieren. Möglicherweise muss er dann auch gleich noch einen neuen Trainer aus dem Hut zaubern. Denn Erfolgscoach Adi Hütter wird sich wohl Borussia Mönchengladbach anschließen.