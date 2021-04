Perfekt! Hütter verlässt Frankfurt und geht nach Gladbach

Jan Kuppert/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Adi Hütter verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt nach Gladbach

Die Tinte ist trocken: Wie Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach am Dienstag bestätigten, wird Trainer Adi Hütter im Sommer von der SGE zu den Fohlen wechseln. Dort unterschreibt der Österreicher einen Dreijahresvertrag.

Hütter macht von einer Ausstiegsklausel in seinem derzeitigen Arbeitspapier Gebrauch. Nach übereinstimmenden Informationen überweist die Borussia 7,5 Millionen Euro Ablöse an den Main, hinzu kommen fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Mehr Geld wurde für einen Trainerwechsel in Deutschland bislang nie ausgegeben.

"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl und ergänzte: "Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele."

Adi Hütter wird mit dem Beginn der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach.https://t.co/zdGHNOyXTs — Borussia (@borussia) 13. April 2021

Hütter, der in Gladbach auf den künftigen BVB-Coach Marco Rose folgt, äußerte sich auf der Frankfurter Homepage zu seinem Entschluss.

"Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte", erklärte der 51-Jährige.

Hütter will mit Eintracht Frankfurt in die Champions League

Seine Zeit in Hessen will Hütter würdig zu Ende bringen: "Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter."

Als Trainer arbeitete Hütter zuvor in seiner Heimat Österreich für den SCR Altach, den SV Grödig und RB Salzburg, in der Schweiz für die Young Boys Bern und in der Bundesliga seit 2018 für Eintracht Frankfurt.