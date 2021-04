Lewy-Comeback verzögert sich - Hernández auf der Kippe

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski fehlt dem FC Bayern in den kommenden Bundesliga-Spielen

Der FC Bayern München muss im Kampf um die Meisterschaft auch in den kommenden Bundesligaspielen auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten. Zwar stand der Pole zuletzt wieder auf dem Trainingsplatz, aus dem erhofften Blitz-Comeback wird aber wohl nichts.

Nachdem die "Bild" zu Beginn der Woche berichtete, Lewandowski könnte womöglich schon zum Spiel gegen Bayer Leverkusen am 30. Spieltag (20. April) wieder im Kader des Rekordmeisters stehen, schreibt der "kicker", dass der designierte Torschützenkönig in der Englischen Woche noch nicht Teil des Aufgebots sein wird.

Dem Fachmagazin zufolge kehrt der Stürmer erst am 31. Spieltag zum Spiel gegen den FSV Mainz (24. April) zurück ins Team.

Sollte es so kommen, hätte Lewandowski durch seine in der Länderspielpause erlittene Knieverletzung insgesamt sechs Pflichtspiele in der heißen Phase der Saison verpasst. In den bisherigen vier Spielen ohne den Top-Torjäger feierten die Münchner nur zwei Siege und schieden unter anderem in der Champions League aus.

FC Bayern ohne Hernández gegen Wolfsburg?

Am Dienstag stand Lewandowski erstmals nach seiner Bänderdehnung im rechten Knie wieder etwas länger auf dem Platz. Mit Koordinationsübungen und Steigerungsläufen tastete sich der 32-Jährige in der 45-minütigen Einheit langsam wieder an sein Comeback heran. Bereits am Montag hatte der Superstar eine leichte Laufeinheit an der Säbener Straße absolviert.

Im kommenden Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg wird dem FC Bayern aber nicht nur Robert Lewandowski fehlen. Dem "kicker" zufolge ist auch der Einsatz von Weltmeister Lucas Hernández fraglich. Der Franzose zog sich im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Rippenprellung zu. Weiterhin fehlen wird auch Nationalspieler Serge Gnabry, der seine Corona-Quarantäne erst in der nächsten Woche beendet.

Nicht auszuschließen ist dagegen ein Comeback von Niklas Süle. Der Abwehrspieler hatte sich beim Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, stand in dieser Woche aber wieder auf dem Platz. Über seine Rückkehr am Wochenende sagte Trainer Hansi Flick: "Wir müssen einfach Tag für Tag abwarten, wie die Entwicklung aussieht."