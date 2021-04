Presse: "Ohne Haaland gibt es kein Dortmund"

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland ist mit dem BVB in der Champions League ausgeschieden

Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden. Dabei schnupperte der BVB bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel an der Sensation, zog am Ende aber doch den Kürzeren. Medial ist besonders der Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 höchst umstritten. Die Pressestimmen aus dem In- und Ausland:

England

BBC: "Bist du bereit, Kylian Mbappé? Manchester City setzt darauf, noch 'mehr Geschichte' zu schreiben."

The Sun: "Fodens Donnerschlag markiert das Comeback, nachdem Bellingham Peps Quadruple-Traum gefährdete. Phil Foden muss gespürt haben, wie Pep Guadiola gelitten hat. Denn, als der junge Maestro den Ball in die Maschen rammte, sprintete er direkt zum Manager und herzte ihn in einer langen Umarmung."

Mirror: "Mahrez und Foden schlagen zu als City nach einem Rückstand zurückkommt und das Halbfinale der Champions League erreicht, nachdem Bellingham den Blauen Angst einjagte."

Independent: "ManCity bezwingt Dortmund und bricht den Viertelfinal-Fluch."

Guardian: "Guardiola freut sich über Manchester City, die in der Champions League 'Geschichte schreiben'". Pep Guardiola huldigt Phil Foden und glaubt, dass Manchester City 'Geschichte schreibt', nachdem sie Borussia Dortmund rausgeworfen haben und erst zum zweiten Mal das Champions-League-Halbfinale erreicht haben."

Deutschland

ntv: "Cans Hand zerstört Dortmunds 'Weltsensation'. In der Anfangsphase sieht es danach, als könnte Borussia Dortmund das Halbfinale der Champions League doch noch erreichen. Ein folgenschwerer Patzer und ein Fernschuss bringen Manchester City aber wieder in Führung. Für die Engländer ist es eine lang erwartete Premiere."

kicker: "Bellinghams Türöffner reicht nicht: Guardiola mit City erstmals im Halbfinale. Durch die 1:2-Niederlage im Rückspiel gegen Manchester City hat mit Borussia Dortmund auch der letzte deutsche Teilnehmer in dieser Saison die europäische Bühne verlassen. Der BVB ging in Führung und weckte in der Anfangsphase Hoffnungen, doch dann ließen die Skyblues die Muskeln spielen."

RTL: "Borussia Dortmund wird zermalmt und betrogen. Borussia Dortmund träumt in der Champions League von der "Weltsensation" gegen Manchester City. Eine Viertelstunde wird dieser Traum mit Leben gefüllt. Doch was danach passiert, dass lässt die Fußball-Welt einfach nur staunen."

SZ: "Verpufft wie eine feuchte Silvesterrakete. Mit dem BVB scheidet der letzte deutsche Vertreter im Viertelfinale der Champions League aus: ManCity gewinnt auch das Rückspiel 2:1 - und freut sich über ein Elfmeter-Geschenk."

Bild: "Falscher Hand-Elfer! Zum Heulen, BVB. 40 Minuten durfte der BVB vom Wunder träumen. Doch dann machte Schiri Carlos del Cerro Grande den Traum zum Albtraum."

Spanien

Marca: "Guardiola beendet mit Manchester City den Champions-League-Fluch. Die Geister von Monaco, Liverpool, Tottenham und Lyon tauchten mit dem Tor von Bellingham auf. Doch lösten sich in Luft auf, als die Citizens in der zweiten Hälfte ihre Qualität zeigten - gegen ein BVB, bei dem Haaland abgemeldet war."

AS: "Ohne Haaland gibt es kein Dortmund. Der Norweger tauchte beim Tor von Bellingham, das den Deutschen den virtuellen Pass gab, auf und verblasste danach wieder. Mahrez und Foden geben City das Halbfinal-Ticket gegen PSG."

Frankreich

France Football: "Manchester City stürzt Dortmund und wird PSG im Halbfinale herausfordern."

L'Équipe: "Manchester City eliminiert Dortmund und folgt PSG in das Halbfinale. Manchester City war neununddreißig Minuten lang praktisch ausgeschieden und gewann am Mittwoch in Dortmund mit dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel."