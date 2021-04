Hütter über Gladbach-Wechsel: "Ich bin kein Lügner!"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Adi Hütter hat seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach gerechtfertigt

Seit dieser Woche ist klar, dass Adi Hütter in der kommenden Saison Borussia Mönchengladbach trainieren wird. Vor Kurzem bekannte sich der Österreicher noch zu Eintracht Frankfurt. Nun hat sich Hütter zu den Vorwürfen geäußert, das Wort gebrochen zu haben.

"Ich weiß, dass ich kein Lügner bin", machte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag in dieser Hinsicht deutlich. "Ich habe gegenüber dem Verein immer klar kommuniziert. Wenn es so ist, dass sich Sachen verändern, dann darf ich mir auch Gedanken machen, was die Zukunft so bringt. Wenn dann jemand glaubt, ich bin ein Lügner - ich sehe das nicht so. Ab dem Zeitpunkt, wo es etwas gab, habe ich das klar geäußert. Man wird eben so oder so gesehen, das ist einfach so."

Er könne jede Enttäuschung verstehen, so Hütter vor dem Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach – also ausgerechnet das Team, das er ab der kommenden Saison trainieren wird. Wichtig sei aber, dass vor allem er diese Entscheidung verstehe.

Am Frankfurter Stadtwald war die Hoffnung groß, dass Hütter trotz der Gladbacher Avancen bleibt. Schließlich hatte sich der Erfolgstrainer noch vor Kurzem öffentlich zum Adlerklub bekannt und gesagt, dass er bleiben werde. Aus der SGE-Community kommt Hütter seitdem große Kritik entgegen.

Nimmt Hütter Spieler mit nach Gladbach? "Weiß nicht, was passiert"

Während der Länderspielpause habe es das erste Treffen mit Gladbach gegeben, gab Hütter einen Einblick in die Verhandlungshistorie mit der Borussia. Dass der Abschied von der Mannschaft tonlos über die Bühne ging, verneinte Hütter indes. "Es waren Emotionen im Spiel, auch von meiner Seite. Es war für viele nicht einfach, weil ich eine gute Verbindung zu den Jungs habe."

Ob er Spieler seiner Eintracht im Sommer mit an den linken Niederrhein mitnimmt, habe er indes nicht vor. Eine Garantie hierfür wollte Hütter allerdings nicht abgeben. "Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was ein Spieler denkt. Aber ich habe aktuell nicht vor, einen Spieler mitzunehmen."

Die PK-Aussagen von Adi Hütter zum Nachlesen:

+++ Hütter über vielleicht wichtigste Ansprache am Samstag +++

Das Wichtigste ist, dass mich die Jungs so wahrnehmen wie in den letzten drei Jahren. Das Andere interessiert mich in dem Moment überhaupt nicht. Ich möchte so ein wie ich bin und das der Mannschaft auch vermitteln.

+++ Hütter über seine Gladbacher Sieglosserie +++

Das ist für mich ein persönlicher Reiz, auch weil es uns sehr helfen würde. Das ist schon sicherlich etwas Außergewöhnliches. Seit dem Gladbach-Spiel haben wir aber erst ein Spiel verloren.

+++ Hütter über Gladbacher Stärken und Schwächen +++

Sie haben auch das ein oder andere Problem. Sie haben aber immer noch sehr, sehr gute Spieler. Ich glaube, Hofmann kommt zurück. Elvedi kommt womöglich auch zurück. Sie schalten schnell um von defensiv auf offensiv, wo sie auch viele gefährliche Spieler haben. Gehe davon aus, dass es ein sehr, sehr intensives Spiel wird.

+++ Hütter über mögliche Corona-Abschottung +++

Habe das von der Hertha gehört, mir dahingehend aber noch keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht vor, dass wir in dieser Hinsicht noch etwas Besonderes machen sollten.

+++ Hütter über Younes +++

Es ist die Geschichte aus dem Nationalteam. Er hat im Adduktorenbereich oder dem Kreuz ein bisschen zu tun. Das war heute eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir müssen ihn auch schützen, weil wir eine englische Woche vor uns haben.

+++ Hütter über das Personal +++

Hinteregger ist wieder im Training. Rode hat sich vorgestern beim Training leicht verletzt. Younes musste heute pausieren.

+++ Hütter über Fokus auf die Champions League +++

Ich bin bin Rose sehr gut befreundet, wir schätzen uns beide sehr. Die Partie ist so oder so grundsätzlich schwer, die Champions League ändert daran nichts. Ich verstehe die Brisanz von medialer Seite. Ich kann garantieren, dass die Mannschaft nur dieses Spiel im Kopf hat. Jeder einzelne Spieler hat eine Möglichkeit, etwas Großartiges für den Verein zu erreichen.

+++ Hütter über Spieler, die er mit nach Gladbach nimmt +++

Ich habe das überhaupt nicht vor. Ich beschäftige mich nur mit Eintracht Frankfurt. Und ab Sommer beschäftige ich mit Gladbach. Die haben auch eine gute Mannschaft, aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß aber nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was ein Spieler denkt. Aber ich habe aktuell nicht vor, einen Spieler mitzunehmen.

+++ Hütter über das Auffassen der Mannschaft +++

Habe die Mannschaft zuvor schon informiert. Es war nicht tonlos. Es waren Emotionen im Spiel, auch von meiner Seite. Es war für viele nicht einfach, weil ich eine gute Verbindung zu den Jungs habe. Seit gestern ist aber alles wieder normal. Wir haben nur ein Ziel im Kopf und wir wollen Geschichte schreiben. Die Mannschaft ist voll konzentriert.

Die Trainingswoche war gut. Wir bereiten uns spezifisch vor und wollen in Gladbach drei Punkte holen. Es ist eine sehr ordentliche Aufgabe, weil Gladbach eine sehr ordentliche Mannschaft ist. In der Hinrunde waren wir noch hinter Gladbach, wir haben bis heute 17 Punkte auf ihnen gutgemacht. Das wollen wir ausbauen.

+++ Hütter über Angebot aus Gladbach +++

Hübner war klar, Steubing war klar. Dass Bobic den Verein verlassen wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Ich habe zu Holzer aber auch eine gute Verbindung. Ich wollte in der Länderspielpause nach Hause fahren, da hat es dann auch das erste Treffen gegeben. Es hat sich dann so weitergetragen, bis Details geklärt wurden. Ein Hütter ist hierher geholt worden und bringt 7,5 Millionen Euro ein - mit Kovac haben wir dem Verein 10 Millionen Euro eingebracht.

+++ Hütter über Vorwürfe, ein Lügner zu sein +++

Ich weiß, dass ich kein Lügner bin. Ich habe gegenüber dem Verein immer klar kommuniziert. Wenn es so ist, dass sich Sachen verändern, dann darf ich mir auch Gedanken machen, was die Zukunft so bringt. Wenn dann jemand glaubt, ich bin ein Lügner - ich sehe das nicht so. Ab dem Zeitpunkt, wo es etwas gab, habe ich das klar geäußert. Man wird eben so oder so gesehen, das ist einfach so.

+++ Hütter über Gründe pro Gladbach - wann ist der Entschluss gefallen? +++

Ich möchte nicht ins Detail gehen. Es hat Gründe und Argumente gegeben. Ich möchte klarstellen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen bin.

Über sein Bekenntnis: Zu diesem Zeitpunkt hat es nie einen Grund gegeben, die Eintracht im Sommer zu verlassen, aber es kann auch viel passieren. Für viele ist meine Entscheidung vielleicht auch nicht verständlich. Ich habe mit allen ein hervorragendes Verhältnis gehabt, das möchte ich betonen. Ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Meine ganze Liebe für diesen Verein werde ich bis zum Schluss geben.

+++ Hütter über Grund seines Eintracht-Abgangs +++

Ich kann jede Enttäuschung verstehen. Ich werde weiterhin der bleiben, der ich bin. Ich verstehe die Enttäuschung. Wichtig ist, dass ich verstehe, warum ich diese Entscheidung getroffen haben. Ich werde bis zum Schluss alles für die Eintracht geben. Es hat auch Gründe und Argumente für einen Eintracht-Abgang gegeben. Jetzt wollen wir aber unsere Ziele erreichen.

+++ Hütter über möglichen inneren Konflikt +++

Man muss klar trennen, dass es bis zum Sommer zu 100 Prozent im Sinne der Eintracht ist. Wir haben das Ziel Champions League. Das es in dieser Woche rausgekommen ist, ist vielleicht nicht gerade ideal. Aber es wurde Klarheit geschaffen und gewissen Fragen nicht mehr ausgewichen werden muss. Ich glaube, es ist auch besser so.

+++ Die PK startet +++

Adi Hütter hat auf dem für ihn vorgesehenen Sitzmöbel Platz genommen - die Pressekonferenz geht los.

+++ Wie wirkt sich der Umbruch auf die Eintracht aus? +++

Im Zielsprint der Bundesliga-Saison beträgt der Vorsprung auf den ärgsten Champions-League-Konkurrenten Borussia Dortmund sieben Punkte. Die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse ist zum Greifen nahe.

Neben dem Hütter-Abgang wurde in dieser Woche auch der Wechsel von Sportvorstand Fredi Bobic zu Hertha BSC bestätigt. Die Frankfurter Hoffnung ist, dass die Meldungen keinerlei Einfluss auf das Leistungspensum der Mannschaft haben.

+++ Wie reagiert Adi Hütter auf seinen Wechsel? +++

Was sich schon länger andeutete, ist seit dieser Woche Gewissheit: Adi Hütter wird Eintracht Frankfurt zum Saisonende verlassen und sich dem Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach anschließen. Dass sich die Klubs am Samstagnachmittag auch noch im direkten Duell gegenüberstehen, machen die Bestätigungen des Engagements umso brisanter.

In vielen Teilen der Eintracht-Community ist Adi Hütter nun "unten durch". Schließlich bekannte sich der Österreicher noch vor Kurzem zum Adlerklub. Es wird spannend sein, wie der 51-Jährige auf Nachfrage seine Aussagen einordnet.