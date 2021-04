"Eine Legende": Paciencia schwärmt von S04-Mitspieler

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Goncalo Paciência freut sich beim FC Schalke 04 über die Arbeit mit Huntelaar

Seit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 gab es für Stürmer Goncalo Paciência wenig Erfreuliches. Die Aussicht auf eine Sturmpartnerschaft mit Klaas-Jan Huntelaar versetzt die Leihgabe von Eintracht Frankfurt jedoch ins Schwärmen.

"Klaas-Jan Huntelaar ist eine Legende. Nicht nur auf Schalke, sondern im ganzen europäischen Fußball", beschrieb der 26-Jährige den Status seines niederländischen Kollegen gegenüber "Sky".

Einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu wissen, sei ein echter Gewinn für den Revierklub: "Für mich und die jungen Spieler ist es eine Ehre mit ihm zusammen zu spielen. Wir alle sehen zu ihm auf, er ist ein echtes Vorbild", so Paciência weiter.

Da der Portugiese seine langwierige Knieverletzung jüngst auskurieren konnte, wäre bei den Knappen im Saisonfinale nun eine neue Angriffsvariante denkbar: Ein Sturmduo mit Paciência und Huntelaar. Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis setzte in den vergangenen drei Wochen vermehrt auf die Doppelspitze.

Bislang absolvierte das Gespann in dieser Besetzung aufgrund der Verletzungsthematik aber lediglich einen Kurzeinsatz in der Bundesliga. In diesem 15-minütigen Zeitfenster fiel allerdings der Anschlusstreffer beim Gastspiel in Leverkusen.

Ausgangslage für S04 weiter katastrophal

Paciência war im Sommer auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt ins Revier gewechselt. Angeblich gibt es eine Kaufpflicht für die Königsblauen, die aber nur greift, wenn der Klassenerhalt gelingt.

Huntelaar war hingegen erst im Januar zu S04 zurückgekehrt, wo er zuvor bereits zwischen 2010 und 2017 überaus erfolgreich kickte. Seit seiner Rückkehr gelang dem "Hunter" jedoch erst ein Tor für seinen alten Herzensklub.

Die Ausganslage der Schalker im Saison-Endspurt ist trotz der Aussicht auf eine personelle Aufwertung im Sturm aber weiter katastrophal. Bei nur noch sechs verbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz immer noch 13 Punkte.