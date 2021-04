Die Pressestimmen zum Flick-Beben beim FC Bayern

via www.imago-images.de

Hansi Flick will im Sommer als Bayern-Trainer aufhören

Mit seiner öffentlichen Ankündigung, über den Sommer hinaus nicht mehr länger als Cheftrainer beim FC Bayern München arbeiten zu wollen, sorgte Hansi Flick für die Sensations-Nachricht des Wochenendes.

Nachdem der 56-Jährige nach dem Ausscheiden in der Champions League zunächst intern die Klubverantwortlichen beim Deutschen Meister informiert hatte, äußerte Flick seinen Wunsch am Samstag dann auch vor der Mannschaft. Nach dem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg ging der Erfolgstrainer dann auch an die Öffentlichkeit. Die Pressestimmen zum Flick-Beben:

"Bild": Flick will im Sommer weg! Der FC Bayern braucht wohl einen neuen Trainer. Hansi Flick verkündete im "Sky"-Interview nach dem 3:2 in Wolfsburg live, dass er die Bosse des Rekordmeisters bereits nach dem Sieg in Paris um eine Vertragsauflösung gebeten habe.

"kicker": Bayern-Trainer vor Abschied! Flick bestätigt: "Möchte im Sommer aus meinem Vertrag raus" - Noch offen ist, ob der FC Bayern Flicks Bitte um Vertragsauflösung entspricht.

"SZ": Hansi Flick kündigt an, den FC Bayern im Sommer verlassen zu wollen, Kapitän Neuer spricht von einer "emotionalen Geschichte". Der Trainer begründet seine Entscheidung nicht - aber, was er sagt und nicht sagt, lässt tief blicken.

"Spiegel": Flicks Abschied von den Bayern: Die große Befreiung - Hansi Flick gewann mit dem FC Bayern sechs Titel in einer Saison – seine Zeit in München wird trotzdem zur 18-monatigen Kurzepisode. So unausweichlich sein Weggang wurde: Für die Mannschaft ist er ein Schlag.

"n-tv": Zukunft überhaupt nicht klar. Flicks Sätze, die Bayern ins Wanken bringen. Dass Hansi Flick den FC Bayern verlassen möchte, ist keine Überraschung. Dass der Trainer seinen Entschluss aber unmittelbar im Anschluss an den für die Meisterschaft wohl vorentscheidenden 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg in einem Alleingang außerhalb einer Pressekonferenz kundtut, kommt dagegen völlig überraschend.

"Münchner Merkur": "Möchte aus meinem Vertrag raus" Hansi Flick und der FC Bayern werden getrennte Wege gehen. Der Triple-Sieger der vergangenen Saison beendete in einem Interview die Gerüchte um seine Person.

"Abendzeitung": Trainer Hansi Flick hat den FC Bayern um die Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrags gebeten. Das teilte Flick nach dem 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg bei "Sky" mit. Auslöser für Flicks Wunsch dürfte der andauernde Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein.

"Express": Nach dem wichtigen 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg ließ Hansi Flick (56) am Samstag die Bombe platzen: Er will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Die Entscheidung habe er unter der Woche getroffen. Flick erklärte, dass er die Entscheidung nach dem Aus in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag getroffen habe. Erst nach dem Sieg in Wolfsburg habe er die Mannschaft über die Entscheidung informiert, die er den Vereinsbossen bereits unter der Woche mitgeteilt hatte.

"t-online": Trainer will Rekordmeister verlassen! Paukenschlag: Flick bittet FC Bayern um Vertragsauflösung.

"Sportbuzzer": Flick will den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Den Wunsch machte er am Samstag öffentlich. Es war eine emotionale Bekanntgabe von Flick, den es nun zum DFB ziehen könnte. Die Entscheidung hat sich aber schon Tage und Wochen angebahnt.