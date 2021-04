Extra-Quarantäne für Reuter nicht nötig

dpa

Stefan Reuter sieht die Augsburger fast schon in Quarantäne

Der FC Augsburg fühlt sich vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga ausreichend geschützt gegen die Gefahr einer Corona-Infektion.

Geschäftsführer Stefan Reuter sagte auf die Frage, ob in den letzten Wochen noch eine völlige Isolation nötig sei, um die Meisterschaft sicher durchzubringen: "Wir sind schon fast in Quarantäne." Sein Team sei am Sonntag zusammen und fahre dann am Montag mit dem Bus zum Auswärtsspiel nach Frankfurt.

"Das sind Maßnahmen, mit denen wir versuchen, externe Kontakte zu vermeiden", erläuterte Reuter. Die Notwendigkeit, zusätzlich noch das ganze Team in eine isoliertes Hotel zu stecken, sehe er nicht.

In der abgelaufenen Woche hatte es Corona-Infektionen bei Hertha BSC gegeben, weswegen die Berliner in Quarantäne mussten und drei Liga-Spiele verschoben wurden. Sollte sich die Lage weiter verkomplizieren, fürchten manche bereits, dass die Liga-Saison nicht regulär abgeschlossen werden kann. "Ich glaube, dass es zu Ende gebracht wird", prognostizierte Reuter.