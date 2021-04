Bundesligist wirbt um Bayern-Keeper Hoffmann

Sven Leifer via www.imago-images.de

Ron-Thorben Hoffmann könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

In der Torhüter-Hackordnung des FC Bayern ist für Ron-Thorben Hoffmann lediglich die dritte Position vorgesehen. Dem Ballfänger bietet sich nun offenbar die Möglichkeit, innerhalb der Bundesliga zu wechseln.

Ron-Thorben Hoffmann steht ein richtungsweisender Sommer bevor. Seinen auslaufenden Vertrag kann der FC Bayern zwar via Option verlängern. Laut dem "kicker" macht der VfL Wolfsburg dem 22-Jährigen aber Avancen.

Sollte sich Hoffmann für einen Wechsel nach Niedersachsen entscheiden, winkt ihm zunächst eine Ausleihe. Die Wölfe planen die kommende Saison mit ihrem aus Koen Casteels, Pavao Pervan, Lino Kasten und Niklas Klinger zusammengesetzt Keeper-Quartett.

Hoffmann bot sich am Wochenende nicht die Möglichkeit, auf Tuchfühlung mit den Wolfsburger Planern zu gehen. Eine Nominierung für den Spieltagskader in Wolfsburg blieb aus. Stattdessen war Hoffmann bei der FCB-Zweitvertretung gegen Hansa Rostock (0:1) im Einsatz, für die er in dieser Saison 19 Drittliga-Spiele absolvierte.

Hoffmann steht vor einer wichtigen Entscheidung. Der frühere Junioren-Nationalkeeper dürfte bei den Profis keine Perspektive haben. Bis 2023 ist dort kein Vorbeikommen an Manuel Neuer, danach ist der im vorigen Sommer aus Schalke geholte Alexander Nübel als neue Nummer eins vorgesehen.

FC Bayern: Verpflichtung von Alexander Nübel war nicht abgesprochen

Schon als bekannt wurde, dass der FC Bayern Nübel unter Vertrag nimmt, ergaben sich Wechselgerüchte um Hoffmann. "Die beabsichtigte Verpflichtung von Alexander Nübel war bei den Gesprächen im Sommer mit meinem Berater kein Thema, ändert meine Situation aber durchaus entscheidend", sagte er im Januar 2020 der "Bild".

Wenige Monate später erkundigten sich Erzgebirge Aue und der Hamburger SV nach Hoffmanns Verfügbarkeit. Die Rothosen bedienten sich am Ende tatsächlich beim FC Bayern, holten aber statt Hoffmann den erfahrenen Sven Ulreich.