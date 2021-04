Tuchels Wunschspieler: Chelsea-Gerüchte um Süle

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Niklas Süle vom FC Bayern soll das Interesse des FC Chelsea geweckt haben

Niklas Süle steht vor einer ungewissen Zukunft. Momentan ist völlig offen, ob der Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Einen Ausweg könnte der FC Chelsea bieten, bei dem Thomas Tuchel eine hohe Meinung von dem Innenverteidiger haben soll.

Niklas Süle könnte das Portfolio des FC Chelsea an deutschen Spielern, das bisher aus Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner besteht, im Sommer erweitern. Laut "The Athletic" haben die Blues ihr Interesse an dem Abwehrspieler verstärkt und beraten darüber, wie sie ihn vom FC Bayern abwerben können.

Das Standing des hochgewachsenen Innenverteidigers hat nach seinem zweiten Kreuzbandriss im Oktober 2019 stark gelitten. Die Kritik an Süles schwankenden Leistungen wurden immer lauter. Außerdem erschweren es dem 25-Jährigen Gewichts- und Fitnessprobleme, das allerhöchste Leistungspensum abzurufen.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ist dem Bericht zufolge großer Fan des 1,95 Meter großen Abwehrhünen, dessen Zukunft im Süden der Bundesrepublik sich in den kommenden Wochen klären muss. Noch steht in der Schwebe, ob Süles nur noch bis 2022 datierte Vertrag verlängert wird oder im Sommer ein branchenüblicher Verkauf zur Debatte steht.

Niklas Süle fordert vom FC Bayern eine Gehaltserhöhung

"Sport1" berichtete im Februar, dass die Süle-Seite eine deutliche Gehaltssteigerung fordere. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte in diesem Zusammenhang an, dass eine Verlängerung "nur zu gewissen Konditionen möglich" sei. Süles Jahresgehalt liegt bei rund sieben Millionen Euro.

Als mögliche Ablöse nennt "The Athletic" eine Summe über rund 35 Millionen Euro. Süle sei allerdings nicht die einzige Option, mit der sich der FC Chelsea beschäftigt. José Giménez (Atlético Madrid) und Jules Koundé (FC Sevilla) werden ebenfalls genannt, wären in der Anschaffung aber wesentlich teurer als Süle.