Svensson sieht Klopp und Tuchel in der Pflicht

Bo Svensson sieht Klopp und Tuchel unter Druck

Chefcoach Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 sieht nach der Gründung der Super League die Top-Trainer Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Pep Guardiola unter Druck.

Alle drei stehen bei Klubs aus der englischen Premier League (FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City) unter Vertrag, die zu den zwölf Gründungsmitgliedern der Super League gehören.

"Jürgen, Thomas und Pep stehen in der Pflicht", sagte Svensson am Montag: "So wie ich sie kenne, stehen sie für andere Werte - nicht für immer noch mehr Geld." Klopp und Tuchel waren zu Beginn ihrer Karriere Trainer beim FSV.