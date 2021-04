Altach peilt gegen Admira "big points" an

APA

Altach will gegen die Admira über "big points" jubeln

Es sind "big points", die Altach am Dienstag im Heimspiel gegen die Admira anpeilt. Mit einem Sieg in der Viertrundenpartie der Qualifikationsgruppe der Bundesliga können sich die Vorarlberger bereits um sieben Punkte vom Schlusslicht aus Niederösterreich absetzen. "Wir können viele Dinge noch gutrücken in dieser Saison. Die Admira ist ein Gegner, den wir zuhause schlagen möchten", stellte Trainer Damir Canadi klar.

Beim 0:0 am Samstag in Ried holten die Vorarlberger im siebenten Spiel unter Canadi den 13. Punkt, das Konto soll weiter aufgestockt werden. "Wir wissen, dass wir uns mit einer positiven Woche nach oben orientieren könnten", meinte Canadi im Hinblick auf die Heimpartien gegen die Admira und Hartberg (Samstag). "Speziell die zwei Heimspiele wollen wir unbedingt positiv bestreiten."

Der Punkt gegen Ried fühlte sich angesichts einiger guter Chancen ein bisschen wie eine Niederlage an. "Gegen Ried war auch die Mentalität wieder vorhanden. So sind wir auch spielerisch wieder besser gewesen als in den Spielen davor", freute sich Canadi, forderte aber gerade von seinen Stürmern mehr: "Gerade in puncto Einschussbereitschaft und Abgebrühtheit. (...) Wir müssen gieriger werden, Tore erzielen zu wollen."

Die Admira dürfe man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, warnte Canadi, der neuerdings Chinedu Obasi (Achillessehnenriss) und Nosa Edokpolor (Gehirnerschütterung) vorgeben muss, dafür wieder den zuletzt gesperrten Verteidiger Jan Zwischenbrugger begrüßen kann: "Die Admira ist eine Mannschaft, die Qualität hat. Sie haben viele Spiele auch unglücklich verloren."

Burić blickt nach vorne

Für die Niederösterreicher wird es nach dem Auftaktsieg über die punktegleichen St. Pöltner und den folgenden Niederlagen gegen Ried und Hartberg langsam eng. "Die Hartberg-Niederlage war ärgerlich, aber unser Blick ist nach vorne gerichtet", betonte Admira-Coach Damir Burić. "Wir haben jetzt gegen Altach die Chance auf ein positives Erlebnis. Diese Möglichkeit wollen wir unbedingt nützen. Ich würde mir wünschen, dass sich die Mannschaft für ihre guten Trainingsleistungen wieder einmal belohnt."

apa