Grammozis verblüfft: S04 bei Debakel "bei 95 Prozent"

Uwe Kraft

Dimitrios Grammozis überraschte mit seiner Aussage auf der PK des FC Schalke 04

Selbst den leidgeprüften Fans des FC Schalke 04 dürfte bei der lustlosen Vorstellung der Knappen beim 0:4 gegen den SC Freiburg ein eiskalter Schauer über den königsblauen Rücken gelaufen sein. Umso überraschender erschien die Reaktion von Coach Dimitrios Grammozis auf das Desaster.

Zwar sei er nach dem zuletzt soliden Leistungen gegen Bayer Leverkusen (1:2) und den FC Augsburg (1:0) "durchaus überrascht" davon gewesen, dass sein Team gegen die Breisgauer "nicht mit dem Kopf dabei war", gab Grammozis zu, urteilte aber dennoch, man habe gegen den SC Freiburg 95 Prozent der möglichen Leistung gebracht.

"Die fünf Prozent weniger sind halt brutal in der Bundesliga. Das wirst halt hergespielt, wenn man nicht die 100 Prozent auf den Platz bringt. So war das leider gegen Freiburg", erklärte Grammozis am Montag.

Dass S04 bei der krachenden Blamage allerdings lediglich fünf Prozent gefehlt haben sollen, dürfte nicht wenige überrascht haben. Zumal es die Gelsenkirchener mit der gebotenen Darstellung auch in Liga zwei nicht leicht haben dürften. Mit einer Pleite am kommenden Spieltag gegen Arminia Bielefeld wäre der Abstieg der Schalker besiegelt.

Gegen die Ostwestfalen erwartet Grammozis eine "gute Antwort" von seinem Team, mit den möglichen Szenarien beschäftige er sich allerdings nicht, betonte der Deutsche-Grieche weiter.

Grammozis in Planungen des FC Schalke 04 involviert

Dass Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ihn unlängst gegenüber "Sky" harsch kritisierte und erklärte, unter Grammozis habe sich nichts verändert, Schalke könne mit dem Coach eigentlich nicht den Neustart in Liga zwei wagen, wollte Grammozis nicht ausgiebig kommentieren. Ohnehin schaue er nicht so weit in die Zukunft und mache sich keine Gedanken darüber, was noch kommen wird.

Bezüglich der Planungen für die Saison 2021/22 stehe er allerdings im ständigen Austausch mit Sportchef Peter Knäbel.