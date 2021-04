Rummenigge vor Rückkehr in UEFA-Exekutive

EIBNER/Sascha Walther

Karl-Heinz Rummenigge ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge soll den abtrünnigen Andrea Agnelli als Vertreter der europäischen Klubvereinigung ECA im UEFA-Exekutivkomitee ersetzen.

Das teilte die ECA am Montag mit. Der ECA stehen dort zwei Plätze zu, einen davon hat Klubchef Nasser al-Khelaifi von Paris St. Germain inne.

Agnelli, Boss des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin, war am Montag nach der Gründung der Super League aus der UEFA-Exekutive und von der ECA-Spitze zurückgetreten. Auch die ECA hat sich gegen die Super League positioniert, deren Gründungsmitglied Juve ist.

UEFA-Präsident Ceferin ließ danach kein gutes Haar an Agnelli. "Er ist die größte Enttäuschungen von allen. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so viel gelogen hat", sagte Ceferin. In seiner Rolle als Chef der ECA war Agnelli maßgeblich an den Planungen zur Reform der Champions League beteiligt.