Reif über Bayern-Posse: "Wie im Kindergarten"

Stefan Matzke/sampics/Pool via Peter Schatz

Beim FC Bayern tobt der Streit zwischen Hansi Flick (l.) und Hasan Salihamidzic

Der Konflikt zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic ist längst ausgeartet. Der langjährige Fußballkommentator Marcel Reif bezeichnet die beim FC Bayern omnipräsente Posse als Zustand, wie er im Kindergarten schlimmer nicht sein könnte.

Marcel Reif hat sich in der "Bild"-Serie "Reif ist live" über die momentanen Verhältnisse beim FC Bayern ausgelassen. "Im Kindergarten geht es nicht schlimmer", nahm das Kommentatoren-Urgestein zu den mittlerweile in die Öffentlichkeit verlagerten Reibereien zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic Stellung.

Mancherorts wird behauptet, die Vereinsführung habe aufgrund des schon lange schwelenden Konflikts die Warnzeichen ignoriert. Für Reif sei schon länger offensichtlich, dass Flick und Salihamidzic nicht auf derselben Bühne unterwegs sind. Zuletzt habe sich dieser Zustand verfestigt.

Sprach der FC Bayern gegenüber Hansi Flick ein Machtwort?

In Reifs These hat der FC Bayern Flick schon länger klargemacht, dass er nicht die letzte Meinung haben werde und dass auch ein "Wundertrainer" wie Flick nicht die letzte Entscheidung habe könne, die immer noch beim Klub liege. "Deswegen hat auch Hansi Flick die Warnzeichen nicht gehört", schlussfolgerte Reif.

Das Thema Flick wird die berichterstattenden Medien in jedem Fall die nächsten Wochen beschäftigen. Immerhin sind in dieser Sache noch viele Themen offen. Unter anderem wer in die fraglos großen Fußstapfen des Sextuple-Trainers treten wird.

Julian Nagelsmann neuer Trainer des FC Bayern?

Für Reif ist Julian Nagelsmann die naheliegendste Option. Der verfügt bei RB Leipzig jedoch über einen bis 2023 datierten Vertrag. In den letzten Tagen war zu vernehmen, dass die Sachsen 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse aufrufen.

Reif sieht nichts Verwerfliches daran, dass inzwischen auch für Trainer immense Ablösen gezahlt werden. Für den 71-Jährigen ist das nur logisch, schließlich sei ein Trainer im Klub die wichtigste Personalie. "Man wird sich unterhalten und am Ende wird Leipzig das bekommen, was sie sich vorstellen", sagte Reif.