Kutucu will Schalke wieder in die Bundesliga schießen

Ahmed Kutucu möchte den FC Schalke 04 wieder in die Bundesliga schießen

Der FC Schalke 04 steht nach dem definitiven Bundesliga-Abstieg vor einem Komplettumbruch. Ahmed Kutucu will ein wichtiger Bestandteil des Neuaufbaus werden – und kündigt seine Rückkehr vollmundig an.

Kutucu hat offensichtlich großes Interesse daran, den FC Schalke zum sofortigen Wiederaufstieg zu schießen. "In der nächsten Saison werden wir Meister", blickte das Vereinseigengewächs im Gespräch mit der niederländischen Regionalzeitung "Tubantia" voller Vorfreude auf die nächste Saison.

Zunächst muss aber auch der 21-Jährige den dritten Abstieg der Klubhistorie verkraften. Kutucu ist offiziell noch bis Ende Juni an Heracles Almelo ausgeliehen. Dort läuft es eher durchwachsen. In der Eredivisie stand Kutucu erst dreimal in der Startelf, acht Einwechslungen gesellen sich dazu.

"Das fühlt sich so schlecht an", sagte Kutucu zum feststehenden Abstieg der Knappen. Schließlich sei er seit zehn Jahren im Verein. "Obwohl ich in Almelo bin, sympathisiere ich mit dem Verein und habe große Schwierigkeiten damit, abgestiegen zu sein." Er sei sich sicher, dass bei fünf Trainern in einem Jahr auch nicht alles richtig gelaufen sein kann.

Kutucu glaubte an den Klassenerhalt des FC Schalke 04

Lange Zeit hat der zweifache Nationalspieler der Türkei sogar noch an den Klassenerhalt geglaubt. Einen bestimmten Spieler oder Trainer könne man für den Abstieg allerdings nicht verantwortlich machen, stellte er klar.

Kutucu wagte bereits einen Ausblick auf die kommende Zweitliga-Saison. Die 2. Bundesliga sei eine schwere Liga mit guten Gegnern, analysierte er. "Sie ist vergleichbar mit der Championship in England. Gut für mich, ich würde gerne dort spielen und in einem Jahr feiern, dass wir wieder zurück auf dem höchsten Niveau sind."

Noch ist offen, ob Trainer Dimitrios Grammozis Kutucu einen Kaderplatz reserviert. Nach momentanem Stand bilden Matthew Hoppe und Benito Raman das Sturmduo, wobei ebenfalls offen ist, ob der Belgier den Weg ins Unterhaus mitgehen wird. Zudem würden die Schalker gerne Klaas-Jan Huntelaar für eine weitere Saison an sich binden.