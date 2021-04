Augenthaler: Mir fällt nur einer als Bayern-Trainer ein

Frank Hoermann/SVEN SIMON, via www.imago-images.de

Klaus Augenthaler (re.) ist eine Legende beim FC Bayern

Klaus Augenthaler hat sich zur Trainer-Suche beim FC Bayern geäußert. Dort wird nach dem drohenden Abgang von Hansi Flick, der den deutschen Rekordmeister gern im Sommer verlassen will, ein neuer Übungsleiter gesucht. Für Augenthaler kommt derzeit nur ein Coach in Frage.

"Mir fällt momentan kein anderer als [Julian] Nagelsmann ein", sagte die Bayern-Legende in der "Sport Bild" und fügte an: "Jürgen Klopp ist nicht zu bekommen – er steht in Liverpool unter Vertrag und will danach pausieren."

Nagelsmann bringe trotz seines Alters alles mit, was es brauche, so der 63-Jährige. "Man erwartet beim FC Bayern vielleicht einen gestandenen Trainer und Nagelsmann ist ja erst 33. Aber für mich steht fest: Zu jung oder zu alt gibt es bei einem Trainer nicht. Es geht nur darum, ob er die Mannschaft im Griff hat. Das hat Nagelsmann bisher immer geschafft", betonte Augenthaler.

"Zudem hat er Erfolg, internationale Erfahrung und er ist in der Nähe von München aufgewachsen", so der langjährige Münchner Abwehrspieler weiter.

Augenthaler: Dass Flick den FC Bayern verlassen will, ist "Wahnsinn"

Dass Hansi Flick aufhöre, sei "total schade", sagte Augenthaler. Der Trainer, der auf Niko Kovac folgte und alles gewann, was es zu gewinnen gab, "hätte eine Ära prägen können und will nun weg – das ist doch Wahnsinn".

Die Kluft zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic sei wohl zu groß geworden, mutmaßte Augenthaler.

"Am besten wäre es natürlich, wenn sich Trainer und Sportvorstand immer einig sind, jeden Abend ein Gläschen zusammen trinken und sagen: 'Da haben wir ja wieder einen guten Spieler verpflichtet.'"

Hierbei erinnerte sich Augenthaler an seine Zeit als Trainer von Bayer Leverkusen (2003 bis 2005) und seine Zeit als Coach beim VfL Wolfsburg (2005 bis 2007).

"Wenn eine Position offen war, machst du Vorschläge, kriegst aber oft deinen Top-Kandidaten aus finanziellen Gründen nicht. Darüber bist du als Trainer natürlich enttäuscht, weil du ja immer den bestmöglichen Spieler haben willst", blickte der 63-Jährige zurück. "Flick hat es wahrscheinlich zu sehr genervt, dass einige seiner Transfer-Wünsche nicht erfüllt wurden."