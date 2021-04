Draxler fällt Zukunftsentscheidung: Weg frei für Bayern?

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Julian Draxler könnte PSG im Sommer den Rücken kehren

Julian Draxler steht bei Paris Saint-Germain vor einer ungewissen Zukunft. Doch womöglich bahnt sich ein Ende der Hängepartie an. Das dürfte wiederum auch den FC Bayern interessieren.

Wie "Sport1" berichtet, habe der Nationalspieler eine Grundsatz-Entscheidung über seine eigene Zukunft inzwischen gefällt. Die Tendenz deute auf einen Abschied aus der französischen Hauptstadt hin, wo Draxlers Vertrag in diesem Sommer ausläuft.

Der Chef-Reporter des TV-Senders, Florian Plettenberg, spekuliert in seinem Podcast "Mein Bayern-Woche", dass in diesem Falle auch der FC Bayern an einer Verpflichtung interessiert sein dürfte. Schließlich sei der ehemalige Schalker ein deutscher Nationalspieler, der vielseitig einsetzbar sei und dessen Verpflichtung ohne Zahlung einer Ablösesumme möglich wäre.

Gerade in den finanzielle herausfordernden Zeiten der Pandemie könnte dieses Gesamtpaket für den Rekordmeister attraktiv sein. Zudem werde Draxler schon länger nachgesagt, dass er sich eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen könne.

Draxler liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Gerüchte, dass es sogar bereits eine erste Kontaktaufnahme mit den Münchnern gegeben hat und Draxler über seinen Agenten direkt an der Säbener Straße angeboten wurde, dementierte er allerdings.

Der Mittelfeldspieler selbst hatte Mitte März in einem Interview angedeutet, dass er "ein bisschen Heimweh" habe, wodurch die Wechselspekulationen weiter an Fahrt aufnahmen. Neben dem FC Bayern wurden aus der Bundesliga auch Hertha BSC und Bayer Leverkusen mit einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 in Verbindung gebracht.

Draxler wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet und wechselte 2017 über den Zwischenstopp VfL Wolfsburg nach Paris. Im Starensemble von PSG kämpfte er seitdem aber stets um sein Stellung und stand oft im Schatten der Superstars Neymar und Kyllian Mbappé.