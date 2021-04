Thioune vor dem Aus? Seeler bringt Hrubesch ins Spiel

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

Uwe Seeler kritisierte die Leistung des HSV scharf

Durch die Niederlage im Nachholspiel der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen (1:2) rückt der Aufstieg des Hamburger SV in immer weitere Ferne. HSV-Legende Uwe Seeler hat nun laut über einen Trainer-Wechsel im Saison-Endspurt nachgedacht.

"Ich kann dem HSV nicht mehr helfen, aber vielleicht Hrubesch. Der Horst würde vielleicht noch mal Dampf reinbringen", zitiert "Bild" den 84-Jährigen. Horst Hrubesch arbeitet seit vergangenem Sommer als Direktor der Nachwuchsabteilung der Rothosen. Ob der einstige Mittelstürmer dem HSV als Trainer überhaupt zur Verfügung stünde, steht jedoch auf einem anderen Blatt.

Seinen letzten Job als Trainer übte der 70-Jährige beim DFB aus. Von März bis November 2018 war er Interimstrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, zwischen 2000 und 2016 war er für die U21-Nationalmannschaft verantwortlich.

Unter HSV-Trainer Daniel Thioune konnte das Team in den vergangenen drei Partien lediglich einen Zähler mitnehmen. Der Punktgewinn gegen Hannover 96 hatte sich rund um den Volkspark aber eher wie eine Niederlage angefühlt, lagen die Hamburger doch bereits mit 3:0 in Führung.

Leistung des HSV eine "Schande"

Durch die zwei jüngsten Pleiten gegen Darmstadt und Sandhausen rangiert der HSV nach 29 gespielten Partien nur auf dem Relegationsplatz. Auf den Tabellenzweiten Greuther Fürth beträgt der Abstand vier Zähler.

"Der Aufstieg wäre für mich eine große Überraschung, mein Glaube ist kaum mehr vorhanden", sagt daher auch Uwe Seeler: "Manchmal kommt es mir sogar so vor, dass die Spieler sich gar keine Gedanken machen, wie viel für den Verein auf dem Spiel steht."

Es müsse "endlich ein Ruck durch die Mannschaft gehen", so der Vize-Weltmeister von 1966. Über die Leistung gegen Sandhausen fand Seeler zudem deutliche Worte. "Ich verstehe so vieles nicht. Ich bin über den Auftritt sehr erschrocken. Es ist eine echte Schande. Der HSV gehört in die Bundesliga. Ich bin mehr als traurig. Leider kann ich nicht mehr helfen."