Austria Wien erhält die Bundesliga-Lizenz

Die Wiener Austria darf auch nächste Saison Bundesliga spielen

Aufatmen am Verteilerkreis! Die Wiener Austria erhält von der Bundesliga in zweiter Instanz die Lizenz für die nächste Saison. Austria Lustenau bekommt die Zulassung für die 2. Liga.

Der FK Austria Wien hat die Bundesliga-Lizenz im zweiten Anlauf erhalten. Damit ist die Angst vor einem Zwangsabstieg oder einer Insolvenz bei den finanziell schwer angeschlagenenen "Veilchen" vorerst vom Tisch.

"Diese Nachricht freut uns natürlich und umso mehr, da wir der gesamten Austria-Familie mit dem positiven Bescheid mit Sicherheit eine große Sorge genommen haben. Wir haben in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, wie eindringlich nahe unsere Situation vielen Freunden, Fans, Partnern und Sponsoren gegangen ist", sagte FAK-Präsident Frank Hensel in einer ersten Reaktion. "Unser Dank gilt allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen unermüdlich an der Zukunft der Wiener Austria mitgebaut haben."

Die Urteile des Protestkomitees stehen fest: der @FKAustriaWien erhält die Lizenz für die kommende Saison, @AustriaLustenau bekommt die Zulassung.https://t.co/5WkcZlKN0g pic.twitter.com/t5Lq6HFH4s — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 23. April 2021

Ebenfalls gute Nachrichten gibt es für die Austria aus Lustenau. Den Vorarlberger war die Zulassung für die 2. Liga in erster Instanz verwehrt worden, nun wurde diese dem Klub aus dem Ländle erteilt. Der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga abgeschlossen ist damit für beide Vereine abgeschlossen.

