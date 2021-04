Medien: S04-Trio will nach Fan-Attacke nicht mehr spielen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Die Spieler des FC Schalke 04 wurden nach dem Abstieg angegriffen

Nach der Attacke einiger Fans auf das Team des FC Schalke 04 hat der Klub seinen Spielern freigestellt, ob sie in den kommenden Partien auflaufen wollen. Von diesem Angebt macht nun offenbar ein Trio Gebrauch.

Laut "Bild" wollen Mark Uth, Suat Serdar und Amine Harit nicht mehr für Schalke spielen. Endgültig sei die Entscheidung aber noch nicht. Ein Entschluss soll in den kommenden Tagen gefasst werden.

Sportvorstand Peter Knäbel hatte zuvor betont, dass er Verständnis für Spieler hat, die in dieser Saison nicht noch einmal für die Gelsenkirchener antreten wollen.

"Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben", zitiert die "Bild" Knäbel. Mit jedem Spieler würden Einzelgespräche geführt. Es werde gefragt, "was hängen geblieben ist" und Hilfe angeboten. Schalke muss an diesem Wochenende nicht spielen, da Gegner Hertha BSC wegen Corona-Fälle in Team-Quarantäne ist.

Nach Angaben von "Bild" hat der FC Schalke 04 nun Polizeischutz für das Training gebeten. Knäbel bestätigte, man werde "unter erhöhter Aufmerksamkeit trainieren".

Darüber hinaus wagte Peter Knäbel eine düstere Prognose für die kommende Saison und die damit verbundene Kaderplanung. Der Schalke-Vorstand fürchtet nach den Jagdszenen in Gelsenkirchen einen Image-Schaden. "Da haben auch die Frauen künftiger Spieler zugeschaut", so der 54-Jährige.

Asamoah beschreibt den Angriff

Der Abstieg des FC Schalke 04 war durch eine 0:1 bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend besiegelt worden. Die Mannschaft erreichte gegen 1:30 Uhr die heimische Arena, von wo die Spieler jeweils die Heimfahrt antreten sollten.

Laut Polizei wurde das Team von 500 bis 600 Anhängern empfangen und zum Teil mit "massiven Aggressionen" konfrontiert. Es flogen Eier, Spieler flohen und es soll zu Tritten gegen Profis gekommen sein. Die Gelsenkirchener Polizei will mit einer Ermittlungskommission die Ereignisse untersuchen.

Wie bedrohlich die Attacke der sogenannten Anhänger war, macht Team-Koordinator Gerald Asamoah deutlich: "Mir geht's immer noch nicht gut. Ich habe zwei Bilder im Kopf. Wie ein Mitarbeiter auf dem Boden liegt und getreten wird. Und die Angst in den Augen von (Co-Trainer und Klub-Idol) Mike Büskens", sagt Asamoah laut "Bild".