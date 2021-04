Gikiewicz mit emotionaler Wutrede

Peter Fastl/Pool/VIA MIS

Gikiewicz kritisierte seine Mannschaft scharf

Der 1. FC Köln zitterte sich zum Auftakt des 31. Bundesliga-Spieltags zum Sieg gegen den FC Augsburg. Die Stimmen zum Spiel:

Friedhelm Funkel (Trainer 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit hingelegt, in der wir viel Ballbesitz gehabt haben. Im Spiel nach vorne waren wir schnell und effektiv und haben fantastische Tore erzielt. Ein viertes Tor wäre sogar möglich gewesen, so sind wir mit drei Treffern in die Pause gegangen. Danach war es so, dass Augsburg alles probiert hat und sehr offensiv gespielt hat. Wir hatten nicht mehr die Dominanz - Augsburgs Wucht hat uns das Selbstbewusstsein genommen. Wir haben es aber mit Leidenschaft verteidigt und wichtig ist, dass wir das Spiel gewonnen haben."

... zum engen Terminkalender: "Wir hatten das dritte Spiel in sieben Tagen. In allen Spielen haben wir einen hohen läuferischen Aufwand betrieben und die Spieler sind an ihre Grenzen gegangen. Dann fällt es schwer, über 90 Minuten den Meter mehr als der Gegner zu gehen."

... zur Frage, ob Köln lebt: "Köln lebt - Das hat man nach dem Leverkusen Spiel gesehen, nach Leipzig und jetzt auch. Wir haben 29 Punkte, die reichen nicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Wir müssen weiter dranbleiben. Die Jungs haben Zeit, sich zu regenerieren und wir haben genug Zeit, uns auf das Spiel mit Freiburg vorzubereiten."

Florian Kainz (Torschütze 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Ich bin kaputt und ich glaube, die gesamte Mannschaft auch. Es war eine harte Woche, aber wir sind sehr froh, die drei Punkte geholt zu haben. Zum Schluss war es eine Zitterpartie. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und drei Tore erzielt. In der zweiten Hälfte war es kein gutes Spiel von uns. Wenn man das erste Tor kassiert, fängt der Kopf natürlich an nachzudenken. Wir sind aber einfach froh, die drei Punkte geholt zu haben und genießen das jetzt."

... zur Frage, ob Köln lebt: "Köln lebt auf jeden Fall. Die zwei Siege waren sehr wichtig. Wir haben jetzt drei Spiele vor der Brust, wo wir gut spielen wollen und viele Punkte holen wollen."

Marius Wolf (1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "In der Pause haben wir uns vorgenommen, genauso weiterzumachen. Das Augsburg mit viel Druck kommen wird, war klar. Da wollten wir gegenhalten, allerdings ist uns das nicht gelungen."

... über Friedhelm Funkel: "Er hat uns neue Motivation gegeben und mit uns allen einzeln gesprochen. Er hat uns heiß gemacht und diesmal hatten wir vielleicht das Quäntchen Glück, welches wir sonst nicht haben."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Ich habe keine Erklärung dafür, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Ich glaube, manche haben es immer noch nicht verstanden, dass wir noch nicht gerettet sind. Die Zweikampfquote in der ersten Hälfte war desaströs. Da hilft auch eine gute zweite Halbzeit nicht mehr. Wenn du so ins Spiel gehst, hast du es nicht verdient, zu gewinnen. Wir haben früh gewechselt und ich hätte mit Sicherheit noch vier oder fünf mehr Spieler auswechseln können"

Rafal Gikiewicz (Torwart FC Augsburg)

... zum Spiel: "Ich ziehe nichts Positives aus diesem Spiel. Wir verlieren ein Heimspiel, wo wir in der ersten Halbzeit unseren Mut in der Kabine lassen. Wir waren zu weit vom Gegner weg, sie haben eine Halbzeit lang Abschlusstraining betreiben können. In der zweiten Hälfte haben wir mehr riskiert, erzielen aber ein Tor zu wenig. Wir verlieren ein wichtiges Spiel und geben den Kölnern Luft. Vor dem Spiel sagten wir, es geht um Leben oder Sterben und dann kommt eine solche erste Halbezeit."

Andre Hahn (FC Augsburg) ...

... zum Spiel: "Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war bodenlos. Unsere Art zu verteidigen war eine Frechheit und wir liegen vollkommen zurecht mit 0:3 hinten. In der Halbzeit haben wir uns eingeschworen - wir hatten nichts mehr zu verlieren und mussten Vollgas geben. Das ist uns streckenweise gelungen, sind auf ein Tor rangekommen, aber das reicht am Ende nicht."

... zur Frage, ob die Mannschaft den Ernst der Lage erkennt: "Ich dachte, wir hätten das alle verstanden - an der ersten Halbzeit sieht man: Wir haben das nicht alle verstanden. Wir haben noch drei Spiele, brauchen dringend noch Punkte und das muss jetzt passieren."