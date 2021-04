FC Arsenal stellt 91 Jahre alten Horror-Rekord ein

Holly Allison/TPI/Shutterstock via www.imago-image

Der FC Arsenal hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher

Ein Eigentor des deutschen Nationalkeepers Bernd Leno besiegelte am Freitagabend die 0:1-Heimpleite des FC Arsenal gegen den FC Everton. Für die Gunners ist die Teilnahme am internationalen Geschäft damit endgültig in weite Ferne gerückt. Garniert wurde diese Erkenntnis zudem mit einem Horror-Rekord.

Das 0:1 im Rahmen der Premier League bedeutete für Team von Mikel Arteta wettbewerbsübergreifend bereits die neunte Niederlage im heimischen Rund. Eine katastrophale Ausbeute, die die Gunners zuletzt vor 91 Jahren in der Saison 1929/30 aufwiesen.

Es ist allerdings nicht die einzige unerwünschte Bestmarke, die der FC Arsenal in der Spielzeit 2020/21 setzte. Zuvor stellte man bereits den schlechtesten Ligastart seit der Saison 1974/75 ein.

Stürmt der FC Arsenal durch die Hintertür in die Königsklasse?

Nach 33 Ligaspielen rangieren die Londoner so lediglich auf dem ernüchternden neunten Tabellenplatz. Rang fünf, der immerhin zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, ist bereits neun Zähler entfernt und nicht mehr realistisch zu erreichen. "Es wird selbst mathematisch sehr schwierig, die Europa-League-Ränge noch zu erreichen", gestand Arteta nach der Pleite gegen Everton ein.

Dennoch dürfen die Stars um den ehemaligen BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang sogar noch von der Champions League träumen. In der Europa League steht Arsenal im Halbfinale. Räumt man den spanischen Vertreter FC Villarreal aus dem Weg und setzt sich anschließend im Finale gegen die AS Rom oder Manchester United durch, dürfte man 2021/22 in der Königsklasse an den Start gehen.

Arteta wollte den anstehenden Vergleich mit den Spaniern allerdings nicht besonders hochhängen: "Wir wussten vorher, dass es ein entscheidender Moment für unsere Spielzeit sein würde", erklärte der Coach gelassen. Der Druck dürfte dennoch enorm sein.