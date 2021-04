BVB-Youngster Bellingham angeblich "unantastbar"

Ralf Treese/POOL

Der BVB fährt bei Jude Bellingham offenbar einen klaren Kurs

Im Sommer investierte Borussia Dortmund satte 23 Millionen Euro in die Dienste des englischen Youngsters Jude Bellingham und landete damit einen absoluten Transfer-Coup. Der Mittelfeldspieler benötigte kaum Anlaufzeit und spielte sich schnell in die Stammformation des BVB. Welchen Wert der 17-Jährige für Dortmund bereits besitzt, zeigt auch die Entscheidung, die die Borussen nun getroffen haben sollen.

Dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge hat der BVB einem möglichen Abgang des Engländers nach der Saison eine klare Absage erteilt. Der Nationalspieler Englands sei "unantastbar", so Romano.

Schneller Abschied vom BVB eher nicht wahrscheinlich

Zuletzt kursierten Gerüchte, englische Top-Klubs hätten ein Auge auf Bellingham geworfen. Vor allem der FC Chelsea wurde immer wieder als potenzieller Interessent genannt. Im Raum stand eine Ablöse in Höhe von 115 Millionen Euro.

In seiner ersten Saison im Dress des BVB kommt Bellingham bereits auf 41 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Rechtsfuß drei Treffer und vier Assists. Sein Vertrag in Dortmund endet im Sommer 2023. Wahrscheinlichstes Szenario ist daher, dass sich die Schwarz-Gelben in der Causa Bellingham nicht vor dem Sommer 2022 gesprächsbereit zeigen.

Bellingham zeigte sich von den Gerüchten derweil nicht beeindruckt. Unlängst untermauerte das Top-Talent, dass seine Priorität darauf liege, mit dem BVB noch die Champions-League-Ränge zu erreichen.

"Es sind vier Punkte zum Vierten, fünf zum Dritten. Wir sind genauso hoffnungsfroh wie die Wochen davor. Wir wissen um unserer Aufgabe und versuchen jedes Spiel zu gewinnen, unabhängig vom Tabellenstand", meinte der 17-Jährige vor dem Saison-Endspurt auf dem YouTube-Channel des BVB.