Jetzt als fixer Transfer: Bayern erneut an Coutinho dran?

Coutinho steht bei Barca noch bis 2023 unter Vertrag

Die Gerüchte sind nicht neu, doch dieses Mal sollen sie tatsächlich konkret sein. Laut spanischen Medienberichten soll sich der FC Bayern München ernsthaft mit einer erneuten Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona beschäftigen.

Schon in der Saison 2019/2020 spielte der brasilianische Edeltechniker für den deutschen Rekordmeister und war Teil der Mannschaft, die im vergangenen August die Champions League gewann. Nach insgesamt 38 Pflichtspielen und 11 Treffern für die Münchner ging es dann zurück zu Barca, von wo Coutinho ausgeliehen wurde.

Nach Informationen des spanischen Portals "fichajes.net" denken die Katalanen nun erneut darüber nach, den 28-Jährigen abzugeben. Dieses Mal könnte es sogar zu einer festen Verpflichtung kommen. Der FC Barcelona ist hoch verschuldet und muss im kommenden Sommer unbedingt Transfererlöse erzielen.

Vor eineinhalb Jahren kam es lediglich zu einem Leihgeschäft mit dem FC Bayern. Eine kolportierte Kaufoption über 120 Millionen Euro zogen die Münchner nicht, die Summe erschien aufgrund des sportlichen Mehrwerts des Spielers und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie viel zu hoch.

Mittlerweile könnte eine feste Verpflichtung des Kreativspielers deutlich günstiger werden, weshalb die Bayern-Bosse ernsthaft an einer festen Verpflichtung Coutinhos interessiert sein sollen.

Coutinho zu verletzungsanfällig für den FC Bayern?

Eine konkrete Summe nannte das Portal zwar nicht, allerdings dürfte die fällige Ablöse für den zweimaligen spanischen Meister deutlich unter den im letzten Jahr noch gehandelten 120 Millionen Euro liegen.

Vor allem in der zweiten Hälfte seines Bayern-Engagements konnte Coutinho im FCB-Dress im letzten Jahr mehr und mehr überzeugen. Seinen großen Auftritt hatte der in Rio de Janeiro geborene Offensivmann ausgerechnet gegen Barca, als er beim sensationellen 8:2-Viertelfinalsieg in Lissabon gleich zwei Treffer beisteuerte. Auch im Halbfinale gegen Lyon (3:0) und im Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) wurde Coutinho eingesetzt.

Was die Verantwortlichen des FC Bayern aktuell noch von einem Transfer abschrecken könnte, ist die Verletzungsanfälligkeit Coutinhos. In der laufenden Spielzeit hat er für die Blaugrana gerade einmal 14 Pflichtspiele absolviert. Im Kalenderjahr 2021 ist der Rechtsfuß noch gänzlich ohne Spielminute, nachdem er sich im Dezember eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen hatte.

Auch bei den Münchnern hatte Coutinho immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen und fiel unter anderem wegen einer Sprunggelenksverletzung mehrere Monate aus.