Medien: BVB plant Vertragsgespräche mit Dahoud

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Mahmoud Dahoud spielte sich beim BVB in dieser Saison in den Fokus

Im selbst erklärten "Endspiel" um die Champions League gegen den VfL Wolfsburg bewies Mahmoud Dahoud am Samstag mit seiner Vorlage zum 2:0 einmal mehr, wie wertvoll er für Borussia Dortmund sein kann. Die BVB-Bosse haben die Wichtigkeit des Mittelfeldspieler ebenfalls erkannt und wollen anscheinend mit dem 26-Jährigen verlängern.

Wie die "Bild" berichtet, sollen in Dortmund bald erste Gespräche stattfinden, um den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit den Achter auszuweiten. Bislang sei aber noch nicht über ein neues Arbeitspapier gesprochen worden.

Noch im Winter galt Dahoud als möglicher Streichkandidat bei der Borussia. Laut "Bild" scheiterte ein Wechsel zum französischen Erstligisten AS Monaco lediglich, weil der Klub aus dem Fürstentum die Ablöseforderungen der Westfalen nicht erfüllen wollte.

Mit seinen Leistungen in den letzten Monaten konnte Dahoud jedoch anscheinend einen Sinneswandel in der Führungsriege des Vereins auslösen. Während der Zentrumsspieler in der Hinrunde lediglich fünf Bundesligaspiele absolvierte, stand er seit Ende Januar in jeder Liga-Partie für die Schwarz-Gelben auf dem Rasen.

BVB-Coach Terzic lobt Dahoud

Mit seinem wichtigen Treffer im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Sevilla und der jüngsten Torvorlage gegen den VfL Wolfsburg war er zudem in richtungsweisenden Spielen zur Stelle. Die Auftritte stehen sinnbildlich für seine Entwicklung in Dortmund vom Mitläufer zum Unterschiedsspieler.

Auch BVB-Coach Edin Terzic verteilte nach der Darbietung seines Schützlings in Wolfsburg ein Sonderlob. "Mo war heute herausragend. Am Ball hat Mo große Fähigkeiten. Aber auch wie er gegen den Ball gearbeitet hat und den Gegner unter Druck gesetzt hat, sodass die Wolfsburger nicht aus dem Halbfeld flanken konnten, das war ein Schlüssel zu den drei Punkten", lobte Terzic Dahouds Auftritt, für den es von sport.de die Note 2,0 gab.