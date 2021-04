Reif warnt Bayern vor "sportlichem Selbstmord"

teutopress GmbH via www.imago-images.de

Marcel Reif warnt den FC Bayern

Dass Hansi Flick den FC Bayern nach der Saison verlassen will, hat der Erfolgstrainer bereits höchstpersönlich bestätigt. Ob die Bosse dem Abschied zustimmen und wer Flick in München beerbt, ist derzeit allerdings noch offen. Reporter-Urgestein Marcel Reif hat einen klaren Rat für den Rekordmeister in petto.

"Bei der Frage um einen passenden Nachfolger für Flick fällt mir nur einer ein - und das ist Julian Nagelsmann. Mir fällt kein anderer ein", stellte Reif in seiner Kolumne auf "Sport1" unmissverständlich klar.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich der FC Bayern inzwischen bei RB Leipzig bezüglich Nagelsmann informiert haben. Die Sachsen fordern jedoch angeblich satte 30 Millionen Euro als Ablöse für den 33-Jährigen - vermutlich eine (zu?) hohe Hürde für den Deal.

Eine echte Alternative zu Nagelsmann sieht Reif für den FC Bayern dennoch nicht. Ein Engagement des kürzlich bei Tottenham Hotspur entlassenen Star-Coaches José Mourinho schätzt der 71-Jährige sogar als "sportlichen Selbstmord" ein.

FC Bayern: Keine guten Karten bei Jürgen Klopp?

Auch an Jürgen Klopp als Nachfolger von Flick glaubt Reif nicht wirklich. "Klopp wird von so manchem ins Spiel gebracht. Doch zu ihm muss man sagen, dass die Fallhöhe brutal ist nach dem Erfolg im letzten Jahr", so der Journalist. "Ich schätze ihn nicht so ein, dass er jetzt in dieser Situation Liverpool verlässt. Das hätte einen ganz schlechten Beigeschmack. Deshalb glaube ich nicht, dass er jetzt schon zur Verfügung steht."

Bestehende Verträge könnten Reif zufolge auch einem Wechsel von Nagelsmann zum FC Bayern im Weg stehen. "Nagelsmann gilt ebenfalls als einer, der sagt, ich habe hier unterschrieben und ich mache hier auch keine Stimmung", so Reif.

Laut "Sport1" kann sich Nagelsmann (Vertrag bis 2023) allerdings durchaus einen Wechsel nach München vorstellen. Die kolportierte Mega-Ablöse wäre immerhin ein nettes Trostpflaster für RB.