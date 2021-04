Köln holt wohl Rapid-Kapitän - SGE ausgestochen?

GEPA pictures/ Mario Kneisl via www.imago-images.d

Ob der 1. FC Köln 2021/22 in der 1. oder 2. Bundesliga an den Start gehen wird, ist noch lange nicht entschieden. Am Geißbockheim hat man unabhängig von der Ligazugehörigkeit aber wohl schon den ersten Neuzugang an Land gezogen - und dabei sogar Eintracht Frankfurt ausgestochen.

Dejan Ljubicic soll von Rapid Wien zum 1. FC Köln wechseln. Das berichtet der "kicker". Der 23-jährige Österreicher, der Rapid als Kapitän aufs Feld führt, schließt sich dem Effzeh ablösefrei an und soll einen Vertrag bis Ende Juni 2024 unterschreiben. Der Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers in Österreichs Hauptstadt endet nach der laufenden Spielzeit.

Gegenüber "Sky" bestätigte Ljubicic derweil, dass er sich nach einer neuen Herausforderung umgeschaut und einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. "Die Verantwortlichen bei Rapid wissen, dass ich weg war. Mehr sage ich nicht", sagte der Profi. "Ich habe schon eine Entscheidung getroffen. Die Verantwortlichen wissen es."

Hat der 1. FC Köln Eintracht Frankfurt ausgestochen?

Dass sich der ehemalige U21-Nationalspieler nun wohl den Domstädtern anschließt, kommt durchaus überraschend. In der Vergangenheit wurde Ljubicic bereits bei Eintracht Frankfurt gehandelt, laut "Sky" sollen die Hessen sogar ein Angebot abgegeben haben. Ein vermeintlicher Trip nach Rom schürte in österreichischen Medien zudem Gerüchte über einen Wechsel in die Serie A.

In Köln droht Ljubicic im defensiven Mittelfeld zwar große Konkurrenz. Mit Kapitän Jonas Hector und Ellyes Skhiri sind zwei Konkurrenten noch bis 2023 gebunden. Die Verträge von Marco Höger, Elvis Rexhbecaj und Salih Özcan laufen nach der Spielzeit allerdings aus.

Für Rapid bestritt Ljubicic bislang 126 Pflichtspiele. Dabei erzielte er acht Tore und legte zehn weitere Treffer auf. Allein 2021/22 kommt Ljubicic auf fünf Assists in 19 Liga-Partien.