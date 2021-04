Nach Remis haben Hartberg und Altach Lust auf mehr

APA/ERWIN SCHERIAU

Schopp hofft auf Fortsetzung der Heimserie gegen Altach

Nach dem 2:2 am Samstag haben der TSV Hartberg und der SCR Altach am Dienstagabend im nächsten direkten Duell in der Bundesliga Lust auf mehr. "Der Fokus liegt ganz klar auf drei Punkten, wir wollen dieses Spiel gewinnen", betonte Altach-Trainer Damir Canadi am Tag vor dem Gastspiel in der Steiermark. Und auch Hartberg-Coach Markus Schopp hofft auf einen Sieg, um in der Quali-Gruppe weiter vorne mitzumischen. Aktuell ist der TSV punktegleich mit Austria Wien.

"Punkto Leidenschaft und Einsatz kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen, aber es schauen zu wenige Punkte raus", sprach Schopp am Montag einmal mehr die schlechte Chancenauswertung seiner Offensivleute an. "Wir müssen vor dem Tor viel kälter und effizienter sein", forderte der 47-Jährige.

Das sei schon seit längerem ein Problem, "denn sonst würden wir jetzt nicht über die Qualifikationsgruppe, sondern über die Meistergruppe reden", so Schopp, dessen Mannschaft seit sechs Heimspielen (je drei Siege und Remis) ungeschlagen ist. Exemplarisch dafür sei die jüngste Partie in Altach. "Das Spiel an sich war sehr gut, aber wir hätten mehr Tore machen müssen."

Während Hartberg um Platz sieben kämpft, liegt Altach dagegen aktuell sieben Punkte hinter den Steirern und nur vier Zähler vor dem Schlusslicht SKN St. Pölten. Canadi rechnet damit, dass der Gegner "das Spiel wieder genauso anlegen wird wie in der zweiten Halbzeit am Samstag. Da haben sie dann die Umstellung durchgeführt", erinnerte der ehemalige Rapid-Betreuer, dass Hartberg mit dem "4-3-2-1 deutlich besser im Spiel war".

Die Altacher sind nach dem Ausfall von Abwehrchef Philipp Netzer, der laut Canadi wegen einer Adduktorenverletzung wohl bis zum Saisonende ausfallen wird, zu Umstellungen gezwungen. Eine Bestandsaufnahme beim Montagtraining, das bereits in Hartberg stattfand, sollte Aufschluss darüber geben, wie sehr seinen Kickern noch das Spiel vom Samstag "in den Knochen" steckte. "Danach werden wir sehen, wie wir das Spiel morgen anlegen werden."

Canadi appelliert an Cleverness

Der Schlüssel zum Erfolg gegen die Hartberger, die seit fünf Liga-Spielen (zwei Siege, drei Remis) gegen Altach ungeschlagen sind, führe aber über die Defensive. "Wir müssen schauen, dass wir sehr stabil gegen sie spielen, denn sie haben Qualität - vor allem im Offensivbereich. Wir müssen daher gut verteidigen", erklärte Canadi und hoffte auf einen "cleveren und abgezockten" Auftritt seiner Elf.

Beide Trainer sprachen auch die hohe Intensität aufgrund der zweiten englischen Woche en suite an. Dazu komme noch die "mentale Belastung", so Schopp. "Für alle sind es noch fünf Endspiele, weil jeder rein rechnerisch Probleme bekommen kann. Jeder will das so schnell wie möglich erledigt haben." Es sei daher, so Canadi, "auch eine Willenssache (...). Ich will, dass die Mannschaft da über den Schmerzpunkt drüber geht. Klar ist es nicht leicht, jeden dritten Tag zu spielen. Aber man hat ja große Träume und Ziele, und wenn man dann Europa League spielt, ist es ja nicht anders."

