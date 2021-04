Bericht: Eintracht will Marsch als Hütter-Nachfolger

GEPA pictures/ Mario Kneisl via www.imago-images.d

Jesse Marsch wird wohl von Eintracht Frankfurt umworben

Nach dem bevorstehenden Abgang von Adi Hütter in Richtung Borussia Mönchengladbach ist die Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt für die kommende Saison noch immer ungeklärt. Eine Personalie wird am Main nun offenbar immer heißer gehandelt.

Wie es in einem jüngsten "Bild"-Bericht heißt, soll Jesse Marsch von RB Salzburg mittlerweile der Top-Kandidat auf den Cheftrainerposten bei der Eintracht sein. Schon vor einigen Tagen sollen die Frankfurter an den 47-Jährigen herangetreten sein, der seit 2019 der Coach beim österreichischen Branchenprimus ist.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Marsch immer wieder mit deutschen Bundesliga-Klubs in Verbindung gebracht. Ein Wechsel von Österreich zurück nach Deutschland kam aber bisher nicht zustande. Bisher arbeitete der US-Amerikaner zuletzt in der Spielzeit 2018/2019 unter Ralf Rangnick als Leipziger Co-Trainer in Deutschland.

Auch die Roten Bullen aus Sachsen könnten ins Werben um Marsch einsteigen, sollte es den derzeitigen Cheftrainer Julian Nagelsmann tatsächlich zum Rekordmeister FC Bayern München ziehen.

Mit RB Salzburg hatte March im Vorjahr souverän die österreichische Meisterschaft gewonnen, die insgesamt siebte in Serie für den Klub. Auch in der laufenden Spielzeit schickt sich Salzburg an, erneut den Landesmeister-Titel zu holen.

Sollte der Cheftrainer-Posten in Leipzig durch einen Nagelsmann-Abgang nach München tatsächlich frei werden, dürfte die Frankfurter Eintracht schlechte Karten haben, Jesse Marsch nach Hessen zu transferieren.

Der Bundesliga-Vierte beschäftigt sich laut dem Medienbericht auch noch mit weiteren prominenten Alternativen. So sollen auch Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Gerardo Seoane (BSC Young Boys) und Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) weiterhin eine Rolle spielen.