Nagelsmann über Bayern-Wechsel: "Kein schlechtes Gewissen"

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann hat über seinen Wechsel zum FC Bayern gesprochen

Die Katze ist aus dem Sack: Im Sommer wird Julian Nagelsmann RB Leipzig verlassen und zum Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München wechseln. Am Dienstagmittag hat der scheidende Trainer der Sachsen gemeinsam mit seinem Boss Oliver Mintzlaff auf einer Pressekonferenz über die Beweggründe gesprochen.

Über das Zustandekommen des spektakulären Wechsels sagte Nagelsmann: "Es waren turbulente Tage. Nach dem Spiel gegen Hoffenheim gab es ein Gespräch mit mir und Oliver Mintzlaff und die erste Kontaktaufnahme von Bayern-Seite. Ich habe bei Oliver meinen Wunsch dargestellt, zum FC Bayern wechseln zu dürfen, wenn ein Angebot kommt."

Der 33-Jährige weiter: "Ich hatte dann natürlich nicht sofort die Freigabe, jeder hat danach nochmal nachgedacht. Ich habe mich dann auf das Spiel gegen Stuttgart konzentriert, weil es extrem wichtig für uns war. Am Sonntagabend gab es für mich letzte Details mit Bayern zu klären. Gestern wurde dann im Laufe des Tages alles klar."

RB-Boss Mintzlaff ergänzte: "Das haben wir uns so natürlich nicht gewünscht. Aber Julian hat gesagt, dass er sich seinen Lebenstraum erfüllen und Trainer beim FC Bayern werden möchte. [...] Wir haben beschlossen, dass wir unter zwei Voraussetzungen die Tür öffnen: Eine massiv hohe Ablösesumme und eine schnelle Einigung. Mit diesen zwei Erkenntnissen sind wir in die Gespräche gegangen. Wir hätten gehofft, dass der FC Bayern unsere Wünsche nicht erfüllt. Das haben sie aber und wir haben Julian die Freigabe erteilt."

RB Leipzig will dem FC Bayern auch in Zukunft im Nacken sitzen

An einen Absturz von RB glaubt Mintzlaff nicht: "Wir werden die Lücke schließen, Julian wird uns spüren. Wir sind davon überzeugt, dass wir wieder Kompetenz zu uns holen und Julian kompensieren werden. [...] Wir stecken den Kopf jetzt nicht in den Sand, nächstes Jahr heißt es: Angriff auf Julian Nagelsmann und den FC Bayern."

Ebenjener Nagelsmann gewährte am Dienstag auch Einblick in die Gefühlswelt seiner aktuellen Mannschaft sowie in seine eigene: "Ich habe hier zwei Jahre versucht, jedem Spieler gerecht zu werden. Ich glaube nicht, dass sie (die Spieler; Anm.d.Red) extrem sauer sind. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, aber es ist natürlich schon extrem hart."

Die wichtigsten Aussagen der Medienrunde:

+++ Das war's von uns! +++

Ein bestens aufgelegter Julian Nagelsmann hat viele Einblicke gegeben und die Vorfreude der Bayern-Fans mit seinem Auftritt sicher nicht geschmälert. Wir verabschieden uns damit und danken fürs Mitlesen!

+++ Nagelsmann über seine Assistenten +++

"Benjamin Glück und Timmo Hardung sind aus Hoffenheim mit mir nach Leipzig gekommen. Sie werden mich nach München begleiten. Das ist mit Oliver so besprochen."

+++ Nagelsmann über den Zoff zwischen Flick und Salihamidzic +++

"Es ist schwer, zu bewerten, das steht mir auch nicht zu. Ich habe da nicht nachgefragt. Ich habe mal von meiner Mama gelernt: Wenn sich zwei Kinder im Kindergarten streiten, misch dich nicht ein. Ich war nicht beteiligt, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Ich glaube, Ruhe ist für jeden Klub wichtig. Das wird mein Ziel in München sein."

+++ Nagelsmann über mögliche Spieler-Mitbringsel +++

"Das darf ich nicht sagen, weil Oli neben mir sitzt (lacht). Nein, natürlich nicht. Ich werde mir nicht einen Bus mieten und Spieler einpacken."

+++ Nagelsmann über die Gespräche +++

"Es waren kurze Gespräche, keine langen Verhandlungs-Runden, weil keine Zeit war. Ich habe, aus Verpflichtung gegenüber meinem jetzigen Klub, darauf gedrängt, dass es schnell geht. Ich habe telefonisch mit mehreren Bayern-Verantwortlichen gesprochen. Das waren auch gute Gespräche. Es wurde grundsätzliches Interesse besprochen, dann sind die Berater ins Detail gegangen. Es dauerte nicht lange, von Sonntag bis Montagfrüh war die Einigung erzielt. Also recht kurz und schmerzlos."

+++ Nagelsmann über mögliche Bedenken +++

"Die hatte ich nicht. Man hat Respekt vor jeder Aufgabe. Das war damals bei Hoffenheim und Leipzig genau so. Ich bin nicht ängstlich, noch schlafe ich ganz gut."

+++ Mintzlaff über die Höhe der Ablöse +++

"Für 23 Millionen Euro hätten wir ihn nicht gehen lassen."

+++ Nagelsmann über die Reaktion der Mannschaft +++

"Ich habe nicht mit jedem einzelnen Spieler gesprochen. Das Training war gut, das war ein guter Indikator. Es war dem angemessen, was uns am Freitag erwartet. Man hat keinen Einfluss auf die Leistung gesehen. Ich habe hier zwei Jahre versucht, jedem Spieler gerecht zu werden. Ich glaube nicht, dass sie extrem sauer sind. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, aber es ist natürlich extrem hart und traurig. Die enge Bindung hier ist außergewöhnlich. Das stößt auf Verständnis. Ich bin auf keinen Spieler böse, der den Verein verlässt. Ich habe auch noch einen guten Draht zu Timo Werner. Es ist in der Fußball-Branche so, dass man einen Verein verlässt, um woanders an seinen Zielen weiterzuarbeiten. Ich habe mich hier jetzt noch nicht verabschiedet. Es gibt am Ende aber sicher angenehmere Dinge, als hier Tschüss zu sagen."

+++ Nagelsmann über die Gespräche mit dem FC Bayern +++

"Über die Ziele haben wir nicht viel gesprochen. Dafür gab es keine Zeit. Aber wie die Zielsetzung bei Bayern München aussieht, kann sich jeder ausmalen. Der maximale Erfolg ist der Anspruch."

+++ Mintzlaff über die Freigabe für Nagelsmann +++

"Wir haben saubere, vernünftige und respektvolle Gespräche geführt, so wie das in einem Arbeitsverhältnis sein sollte. Wir haben dann die beiden Seiten, rational und emotional, beurteilt. Julian meinte damals, dass es einen Verein gebe, der ihn extrem reize: Der FC Bayern. Wir haben damals keine Ausstiegsklausel vereinbart, aber man erinnert sich natürlich an das Gesagte. Er ist jetzt nicht gekommen und hat die Tür eingetreten. Wir haben jetzt mit klarem Verstand den Vertrag unterschrieben. Manche sagen: Warum lässt der Mintzlaff, der Trottel, den jetzt aus dem Vertrag raus? Alles richtig, es waren vier Jahre im Vertrag vereinbart. Aber es kommen eben die beschriebenen Faktoren hinzu, weshalb wir uns jetzt so entschieden haben."

+++ Nagelsmann über Vertragstreue im Profifußball +++

"Der Wechsel nach zwei Jahren war nicht geplant. Da spielen mehrere Seiten mit rein: Die Entwicklung bei Bayern mit Hansi war damals nicht vorhersehbar. Ich habe schon gesagt: Es gab auch die eine oder andere Anfrage von anderen Klubs. Ich habe Oli gesagt, dass ich den Vertrag nicht für andere beenden möchte - sondern nur für diesen einen. Das Gesamtpaket ist etwas besonderes. Die Gespräche mit Oli waren gut, wir waren sehr direkt. Ich habe gesagt: Wenn es keine Einigung gibt, dann akzeptiere ich das. Deshalb hat die Entscheidung jetzt nichts mit Vertragsbruch zu tun. Wir haben offen miteinander kommuniziert, wie zwei Erwachsene. Am Ende haben wir eine Lösung gefunden."

+++ Mintzlaff über die Pläne für den Neuaufbau +++

"Wir werden die Lücke schließen, Julian wird uns spüren. Wir sind davon überzeugt, dass wir wieder Kompetenz zu uns holen und Julian kompensieren werden. Wir erwarten von ihm jetzt noch den ersten Titel und dann dreht sich das Rad weiter. Nach ihm wird ein neuer Cheftrainer hier sein und wieder auf Angriff schalten. Wir haben den Kader schon mit drei Neuen verstärkt, dazu kommen Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai. Wir stecken den Kopf jetzt nicht in den Sand, nächstes Jahr heißt es: Angriff auf Julian Nagelsmann und den FC Bayern."

+++ Mintzlaff über den Nagelsmann-Nachfolger +++

"Wir werden unsere ambitionierten Ziele definieren. Naby Keita, Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick, Timo Werner - da hat man auch gefragt, ob das hier überhaupt weitergehen kann. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Ich weiß, dass wir einen Plan haben, die Lücke im Team zu schließen. Das, was Julian aufgebaut hat, wird fortgesetzt. Es gibt eine Shortlist von drei Kandidaten. Es ist nichts unterschrieben mit Jesse Marsch, das kann ich sagen. Wir setzen uns jetzt mit den drei Kandidaten, die wir haben, auseinander."

+++ Nagelsmann über den Zeitpunkt der Info an sein aktuelles Team +++

"Heute früh um zehn Uhr. Es musste einen Konsens geben für beide Seiten. Den gibt es jetzt und deshalb wird das meine Zukunft. Den Konsens gab es gestern im Laufe des Tages zwischen den Klubs und mir. Wir haben die Jungs gestern Abend informiert, dass heute eine Sitzung ist."

+++ Nagelsmann über die Höhe der Ablöse +++

"Das kommentiere ich jetzt nicht. Ein Mensch ist nicht das wert, was gezahlt wird. In der Branche Fußball ist es so, dass Ablösesummen bezahlt werden - auch für Trainer, da bin ich nicht der Einzige. Mir ist deshalb jedenfalls nicht angst und bange. Die habe auch nicht ich hingeschrieben und gesagt: Das bin ich wert. Das haben die Klubs gemacht."

+++ Mintzlaff über die Abwägungen vor der Zusage +++

"Hier arbeiten nicht Maschinen, sondern Menschen. Wir haben die Punkte abgewogen und sind dann zur Entscheidung gekommen, dass es so für uns am besten ist."

+++ Mintzlaff über die Umstände des Nagelsmann-Abschieds +++

"Das haben wir uns so natürlich nicht gewünscht. Aber Julian hat gesagt, dass er sich seinen Lebenstraum erfüllen und Trainer beim FC Bayern werden möchte. Wir haben damals, als wir ihn aus Hoffenheim geholt haben, besprochen, ob es Auswege aus dem Vertrag gibt. Der FC Bayern war damals schon ein Wunsch von ihm. Ich konnte mich an dieses Gespräch erinnern. Als Julian jetzt auf mich zugekommen ist, haben wir offen geredet. Wir haben es dann im Team besprochen und diskutiert. Julian hat Leipzig auf das nächste Niveau gebracht. Der Weg hat sich für uns noch nicht als beendet angefühlt. Wir haben dann beschlossen, dass wir unter zwei Voraussetzungen die Tür öffnen: Eine massiv hohe Ablösesumme und eine schnelle Einigung. Mit diesen zwei Erkenntnissen sind wir in die Gespräche gegangen. Wir hätten gehofft, dass der FC Bayern unsere Wünsche nicht erfüllt. Das haben sie aber und wir haben Julian die Freigabe erteilt."

+++ Nagelsmann über den Ablauf der Verhandlungen +++

"Es waren turbulente Tage. Nach dem Spiel gegen Hoffenheim gab es ein Gespräch mit mir und Oliver Mintzlaff und die erste Kontaktaufnahme von Bayern-Seite. Ich habe bei Oliver meinen Wunsch dargestellt, zum FC Bayern wechseln zu dürfen, wenn ein Angebot kommt. Ich hatte dann natürlich nicht sofort die Freigabe, jeder hat danach nochmal nachgedacht. Ich habe mich dann auf das Spiel gegen Stuttgart konzentriert, weil es extrem wichtig für uns war. Am Sonntagabend gab es für mich letzte Details mit Bayern zu klären. Gestern wurde dann im Laufe des Tages alles klar. Ich freue mich, aber ich werde mich die nächsten Wochen nicht zum FC Bayern äußern. Ich bin jetzt bei RB angestellt, wir haben noch wichtige Spiele."

+++ Julian Nagelsmann ist da! +++

... und wir sind live dabei!

+++ In wenigen Minuten geht's los! +++

Wieviel verrät Julian Nagelsmann über seinen Bayern-Wechsel? Wie sieht er das aktuelle Meisterrennen? Wir sind gespannt wie der vielzitierte Flitzebogen!

+++ Nagelsmann mit Stars des FC Bayern bereits in Kontakt +++

Zwischen Julian Nagelsmann und einigen künftigen Schützlingen soll es schon Kontakt gegeben haben. Davon zeigte sich der ehemalige FCB-Stürmer Sandro Wagner in einem "Bild"-Podcast überzeugt.

Nagelsmann treffe beim FC Bayern auf eine "neue Generation", dazu zählt Wagner Spieler wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka. "Er hat eine gute Chance, sie auf seine Seite zu bringen", so der Ex-Profi.

+++ Nagelsmann-Wechsel zum FC Bayern seit Dienstag perfekt +++

Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Julian Nagelsmann wird den FC Bayern ab der Saison 2021/2022 trainieren. Zuvor hatten sich die Münchner sowohl mit ihrem scheidenden Trainer Hansi Flick als auch mit RB Leipzig, Noch-Arbeitgeber von Nagelsmann, geeinigt.

Die Münchner bezahlen für den Shootingstar der deutschen Trainerszene angeblich eine Weltrekord-Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro, abhängig von Prämien. So viel war noch nie für einen Coach bezahlt worden.

Der 33-Jährige unterschreibt beim Rekordmeister bis 2026. Sein ursprüngliches Arbeitspapier bei RB lief noch bis 2023. Im Rahmen der Pressekonferenz dürfte sich Nagelsmann auch zu den Gründen seines Abschieds äußern.

Pikant: Rein rechnerisch kann Nagelsmann den FC Bayern mit Leipzig immer noch abfangen und Meister werden. Sein künftiger Arbeitgeber hat allerdings einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung, der angesichts von nur noch drei ausstehenden Begegnungen reichen dürfte.

In München ist die Vorfreude jedenfalls groß. "Die Gespräche mit Julian verliefen sehr partnerschaftlich, sehr konstruktiv. Wir werden viel Freude an ihm haben, davon bin ich überzeugt", betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.