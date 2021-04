Zorc sieht besten Akanji seit Langem

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

BVB-Verteidiger Manuel Akanji (vorne) erhält ein Lob von Sportdirektor Michael Zorc

Manuel Akanji zählte bei Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen zu einem Stabilitätsfaktor. BVB-Sportdirektor Michael Zorc fand nun lobende Worte für den Innenverteidiger.

"Manuel spielt seit vielen Monaten auf seinem sehr guten Niveau", sagte Zorc den "Ruhr Nachrichten": "Seine Aufgaben löst er hervorragend, in Wolfsburg wäre ihm fast noch ein Kopfballtor gelungen." Der Kaderplaner der Schwarz-Gelben fügte hinzu: "Wir sind sehr zufrieden mit ihm." Von sport.de erhielt Akanji für seine Leistung gegen die Wölfe (2:0) die Note 1,5.

Der Schweizer Abwehrspieler zählt beim BVB in dieser Saison zu den am meisten eingesetzten Spielern. Nur Mats Hummels und Erling Haaland sammelten mehr Einsatzminuten. Dabei verpasste Akanji im vergangenen Herbst einige Spiele aufgrund einer Covid-Infektion. Zudem plagten ihn Knieprobleme im Winter sowie im Frühjahr 2021.

Zorc sieht Akanji, der vor allem in der vergangenen Saison nicht immer einen sattelfesten Eindruck hinterließ und zeitweise seinen Stammplatz in der Viererkette verloren hatte, nun "mindestens so stark wie in der ersten Zeit, nachdem er im Winter 2018 zu uns gekommen ist".

Akanji geht von CL-Qualifikation des BVB aus

Sein ursprünglich bis 2022 gültiger Vertrag bei Borussia Dortmund wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor geraumer Zeit um ein Jahr verlängert. "Bild" zufolge war der Anpassung des Arbeitsvertrags auch eine Gehaltserhöhung auf 4,5 Millionen Euro inbegriffen.

Mit Borussia Dortmund stehen für Manuel Akanji nun vier, möglicherweise fünf, wichtige Partien im Saison-Schlussspurt an. In der Bundesliga sind Siege gegen RB Leipzig (08.05.), Mainz 05 (15.05.) und Bayer Leverkusen (22.05.) Pflicht, sofern die Qualifikation für die Champions League noch möglich gemacht werden soll.

Nach 31 Spieltagen beträgt der Rückstand auf den Viertplatzierten Eintracht Frankfurt einen Punkt, auf den Tabellendritten VfL Wolfsburg fehlen zwei Zähler. "Wir machen Druck und wollen jedes Spiel gewinnen", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den 25 Jahre alten Abwehrmann: "Und dann glaube ich, dass es reicht."

Am kommenden Samstag steht zudem gegen Holstein Kiel das Halbfinale im DFB-Pokal an. Im Falle eines Sieges spielt der BVB am 13. Mai in Berlin gegen Werder Bremen oder RB Leipzig um den Titel.