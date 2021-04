Schalke-Wechsel? Dursun zeigt sich aufgeschlossen

Jan Huebner/Voigt via www.imago-images.de

Serdar Dursun (l.) wird vom FC Schalke 04 umworben

Der FC Schalke 04 sucht für die kommende Saison einen echten Knipser. Serdar Dursun vom baldigen Ligakonkurrenten Darmstadt 98 ist so einer. Und der inzwischen erfolgreichste Torjäger der 2. Bundesliga steht einem Knappen-Engagement keineswegs abgeneigt gegenüber.

Gerüchte um das Interesse des FC Schalke 04 an Serdar Dursun häuften sich in der Vergangenheit. Sportvorstand Peter Knäbel soll vor rund zwei Wochen ein persönliches Gespräch mit dem Torjäger von Darmstadt 98 geführt haben.

"Natürlich hat Darmstadt noch eine Chance. Sie wollen mich behalten. Aber ich bin 29 und muss schauen, wo es für mich hingeht", sagte Dursun am Montagabend bei "Sky". Was er anfügte, dürfte vor allem dem Schalker Anhang gefallen haben.

Schalke sei "ein erfahrener Verein, der in die Bundesliga gehört", vermerkte der gebürtige Hamburger mit türkischen Wurzeln. "Ich weiß noch nicht, mal schauen", antwortete Dursun, als er mit den Wechselgerüchten konfrontiert wurde. Ein Dementi klingt wahrlich anders.

Darmstadt besiegte am Montagabend den Aufstiegs-Aspiranten VfL Bochum mit 3:1, Lilien-Lebensversicherung Dursun avancierte mit einem Doppelpack einmal mehr zum Matchwinner. Mit inzwischen 21 Saisontoren ließ er in der Rangliste der besten Zweitliga-Torjäger nun auch Simon Terodde (20) vom HSV hinter sich.

FC Schalke 04 bald mit Dursun und Huntelaar?

Am Böllenfalltor warben sie in der Vergangenheit mit Nachdruck um Dursuns Verlängerung seines in wenigen Wochen auslaufenden Vertrags. Die Chancen hierfür dürften allerdings nicht allzu hoch sein.

Für die kommende Zweitliga-Saison passt Dursun aufgrund der ausbleibenden Ablösesumme jedenfalls perfekt ins Schalker Beuteschema. Präsentiert Königsblau zum neuen Spieljahr also ein neues Sturmduo?

Denn: Ungeachtet der Gerüchte um Dursun soll Klaas-Jan Huntelaar eine weitere Saison gehalten werden. Manager Knäbel und Trainer Dimitrios Grammozis würden sich auch beide Stürmer im Kader vorstellen können, hieß es zuletzt.