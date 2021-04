Warum Sanchos Abgang vom BVB alternativlos ist

Uwe Kraft

Verlässt Jadon Sancho den BVB im Sommer?

Pünktlich zum Saisonendspurt kann Borussia Dortmund nach seinem Muskelbündelriss wieder auf Jadon Sancho setzen. Erst soll der 21 Jahre alte Engländer dem BVB zu Champions-League-Qualifikation und Pokalsieg verhelfen - und im Sommer dann mit seinem Abgang dazu beitragen, die finanzielle Schieflage der Dortmunder zu korrigieren.

Glaubt man ans Gesetz der Serie, wird Jadon Sancho im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel am Samstag (20:30 Uhr) erstmals seit seinem mehrwöchigen Ausfall wieder über 90 Minuten für den BVB auf dem Platz stehen. 30 Minuten ließ Trainer Edin Terzic den Flügelstürmer am 30. Bundesliga-Spieltag gegen Union Berlin von der Leine. 60 Minuten absolvierte Sancho anschließend im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.

Dass die Dortmunder beide Partien mit 2:0 gewannen und inzwischen wieder ernsthaft auf den Einzug in die Champions League hoffen dürfen, war nicht in erster Linie Sanchos Verdienst. Seine Leistungen (sport.de-Noten 2,5 und 3,5) waren ordentlich, aber ausbaufähig. "Ein bisschen enttäuscht", sei er darüber, dass er keine Torbeteiligung verbuchen konnte, sagte Sancho nach dem Wolfsburg-Spiel gegenüber "BVB-TV".

Dennoch vergrößert der in Top-Form neben Erling Haaland wichtigste Offensivspieler des BVB die Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausklang einer extrem wechselhaften (und unter dem Strich enttäuschenden) Spielzeit enorm. Kein Dortmunder ist so stark in Eins-gegen-Eins-Situationen wie Sancho, keiner sorgt in solcher Regelmäßigkeit für geniale Momente und setzt die Mitspieler derart brillant in Szene.

BVB: 28 Torbeteiligungen von Jadon Sancho

Effektiver als Sancho (28 Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen) ist beim BVB in dieser Saison nur Haaland (48 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen) - und das, obwohl der gebürtige Londoner noch bis weit in den Herbst hinein mit einem veritablen Formtief kämpfte und zuletzt neun Partien verletzungsbedingt verpasste.

Gegen RB Leipzig, Mainz 05 und Bayer Leverkusen in der Bundesliga, im Pokal gegen Kiel und womöglich im Finale von Berlin - im besten Fall fünf Spiele dauert Sanchos Engagement in der sportlichen Hauptrolle beim BVB noch.

Anschließend wird auf den mit einem Marktwert von 148 Millionen Euro laut den Fußball-Statistikern des "CIES" zweitwertvollsten Spieler der Bundesliga nach Haaland (152 Millionen Euro) eine weitere wichtige Aufgabe zukommen: Sancho soll mit dem Wechsel zu einem zahlungskräftigen Klub die aktuell alles andere als rosige Finanzlage seines Noch-Arbeitgebers aufbessern.

BVB nimmt Kredite auf - und braucht Geld

Mindestens 75 Millionen Euro, vermutlich deutlich mehr, werden die Dortmunder Verluste im Geschäftsjahr 2020/2021 durch die Corona-Krise betragen. Zur Aufrechterhaltung seiner vollen wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit besorgte sich der BVB Kreditlinien in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro - und nahm bis Ende 2020 davon bereits 28 Millionen Euro in Anspruch, wie Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß unlängst gegenüber den "Ruhr Nachrichten" einräumte.

Ein Verkauf Sanchos und die damit verbundene Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich würde den Westfalen also sehr gut zu Gesicht stehen - und wäre sogar alternativlos, will man selbst im Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden, um dringend benötigte Kader-Korrekturen vorzunehmen.

Gerüchten, der Abgang von Sancho sei intern längst beschlossene Sache, tritt die BVB-Führung vor diesem Hintergrund mittlerweile nicht mehr entschieden entgegen.

"Mit Jadon werden wir sprechen müssen. Sollte da ein außergewöhnliches Angebot kommen, dann werden wir das mit dem Spieler und dem Berater diskutieren", kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei "DAZN" an.

BVB: "Corona-Rabatt" für Jadon Sancho?

Inwieweit die gar nicht mal so geheimen Wünsche der Borussia in Bezug auf die Ablösesumme für Sancho erfüllt werden, steht allerdings noch in den Sternen. 120 Millionen Euro (und keinen Cent weniger) forderte der BVB im letzten Sommer - und schreckte mit seiner unnachgiebigen Haltung letztlich Manchester United ab, das als ernsthaftester Interessent galt und sich mit Sancho selbst angeblich schon einig war.

Glaubt man übereinstimmenden Medienberichten, ist in der kommenden Transferperiode zwar ein "Corona-Rabatt" drin. Einnahmen von mindestens 100 Millionen Euro erhoffen sich die Dortmunder demnach aber weiterhin von dem Deal.

Ob ein Klub in Corona-Zeiten diese Summe aufbringen will (beziehungsweise kann), ist noch völlig offen.

BVB: Manchester United? FC Liverpool? Wohin wechselt Jadon Sancho?

United soll sich trotz des deutlichen sportlichen Aufwärtstrends der letzten Monate weiter intensiv mit der Personalie Sancho beschäftigen, aber auch andere, deutlich kontengünstigere Alternativen erwägen.

Der FC Liverpool, ebenfalls als möglicher Sancho-Interessent gehandelt, hätte nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel zwar Bedarf. Ob Jürgen Klopps Shopping-Etat nach dem Platzen der Super-League-Blase groß genug ist, darf allerdings bezweifelt werden.

So kommt es in den verbleibenden Saisonspielen des BVB auch auf Sancho an, sich mit starken Leistungen noch mehr ins Schaufenster zu stellen. Anfangen kann er damit wohl schon gegen Kiel, dann vielleicht wieder über 90 Minuten.

